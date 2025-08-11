Diputación convoca las subvenciones para las asociaciones del Consejo de Mujeres de Almería La cuantía total asciende a 94.000 euros para financiar proyectos destinados a promover la igualdad y contribuir a la erradicación de la violencia de género

M. P. M. Lunes, 11 de agosto 2025, 13:48

La Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones 2025 dirigidas a las asociaciones y federaciones de mujeres integradas en el Consejo Provincial de Mujeres. Estas ayudas, que se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones, tienen como finalidad promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de la violencia de género en la provincia.

La diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, puso en valor la aprobación de las bases de esta convocatoria de subvenciones, que tienen una cuantía total de 94.000 euros destinados a las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Mujeres. Una convocatoria de subvenciones que permite que el Consejo Provincial de Mujeres ayude a impulsar `proyectos y facilitar herramientas a las asociaciones.

Cada asociación puede acceder a un importe máximo de 2.000 euros, con destino a las entidades asociativas integrantes en el año 2025 pertenezcan al Consejo Provincial de Mujeres en 2025; estén al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no tengan subvenciones anteriores pendientes de justificar. El plazo para solicitarla es de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP. La tramitación es mediante Sede Electrónica.

La eficacia de la presente convocatoria está supeditada a la publicación de su extracto en el BOP y de las bases completas en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Almería, donde se publicarán las bases.

Se financiarán actividades que informen y sensibilicen contra la violencia de género, así como la que formen en el uso de TIC y competencias digitales para las mujeres asociadas. Los proyectos deberán desarrollarse en la provincia de Almería desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2025.