Diputación convoca las subvenciones para las asociaciones del Consejo de Mujeres de Almería
La cuantía total asciende a 94.000 euros para financiar proyectos destinados a promover la igualdad y contribuir a la erradicación de la violencia de género
M. P. M.
Lunes, 11 de agosto 2025, 13:48
La Diputación Provincial de Almería, a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha aprobado en Junta de Gobierno la convocatoria de subvenciones 2025 dirigidas a las asociaciones y federaciones de mujeres integradas en el Consejo Provincial de Mujeres. Estas ayudas, que se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones, tienen como finalidad promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de la violencia de género en la provincia.
La diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, puso en valor la aprobación de las bases de esta convocatoria de subvenciones, que tienen una cuantía total de 94.000 euros destinados a las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Mujeres. Una convocatoria de subvenciones que permite que el Consejo Provincial de Mujeres ayude a impulsar `proyectos y facilitar herramientas a las asociaciones.
Cada asociación puede acceder a un importe máximo de 2.000 euros, con destino a las entidades asociativas integrantes en el año 2025 pertenezcan al Consejo Provincial de Mujeres en 2025; estén al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no tengan subvenciones anteriores pendientes de justificar. El plazo para solicitarla es de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP. La tramitación es mediante Sede Electrónica.
La eficacia de la presente convocatoria está supeditada a la publicación de su extracto en el BOP y de las bases completas en el Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial de Almería, donde se publicarán las bases.
Se financiarán actividades que informen y sensibilicen contra la violencia de género, así como la que formen en el uso de TIC y competencias digitales para las mujeres asociadas. Los proyectos deberán desarrollarse en la provincia de Almería desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2025.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.