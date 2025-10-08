Diputación y Armuña del Almanzora se unen para transformar su entrada norte

Marcos Tárraga Armuña de Almanzora Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:32 Comenta Compartir

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Armuña del Almanzora se han unido para transformar la entrada Norte al municipio. El presidente de la Institución, Javier Aureliano García, y el alcalde de este municipio, Pedro Antonio Guerrero, han escenificado hoy el inicio de una de las obras más importantes para el futuro del municipio con el acto de inicio del proyecto de 'Mejora y Acondicionamiento de Acceso a Armuña del Almanzora'.

La obra, incluida en los Planes Provinciales de la Diputación, cuenta con un presupuesto total de 414.182 euros y va a transformar un cruce en glorieta, así como el acondicionamiento del parque infantil y acerados del entorno. Cabe destacar que esta obra, va a estar financiada al 100% con fondos provinciales gracias a que la baja que se ha obtenido en el proceso de adjudicación de la obra se le ha descontado al Ayuntamiento.

El presidente de la Diputación Provincial ha destacado la trascendencia del proyecto: «Hoy damos comienzo, con la colocación de esta Primera Piedra, a una obra transcendental para el futuro de este municipio. Este proyecto no solo mejora el acceso a vuestro pueblo y su entorno, sino que contribuye a la seguridad, la modernidad y la calidad de vida de todos los armuñeros».

Javier Aureliano García también ha felicitado al alcalde, Pedro, y a su equipo «por haber decidido que esta inversión se destine a una zona que es un punto esencial de convivencia y desarrollo: la entrada principal» y que es «un punto de encuentro para todos gracias al parque infantil y a ser una zona de paseo para los vecinos».

El presidente ha subrayado el compromiso institucional con el interior de la provincia: «Con inversiones como esta, igualamos oportunidades para que los municipios del interior se llenen de vida. Apostamos por su futuro, dotándolos de infraestructuras y de recursos que permiten crear empleo, riqueza y fijar la población en el territorio».

Asimismo, ha recordado que la Diputación siempre está al lado de los 103 municipios y que «muy pronto van a ser realidad» las obras de emergencia comprometidas por los daños de la DANA. «Seguimos trabajando por lograr nuestro gran objetivo: que cada almeriense pueda elegir dónde vivir. Y para que Armuña de Almanzora siga siendo un lugar de vida y oportunidades».

El alcalde ha explicado que la mejora y acondicionamiento del acceso a Armuña es una obra necesaria y largamente esperada por todos nosotros. «Esta inversión transformará por completo la entrada al municipio, lo que traerá un cambio positivo y fundamental para nuestros vecinos y visitantes. La actuación principal consiste en la iluminación del acceso a Armuña y a la Nacional 334, un elemento crucial para la seguridad. Además, se incluye la construcción de una glorieta que tiene como objetivo reordenar el tránsito de vehículos. Esta glorieta es fundamental, ya que gestionará el tráfico hacia la piscina, la Avenida de las Plataneras y la Calle Antonio Machado, un punto donde el reordenamiento se ha vuelto muy necesario debido al aumento de población experimentado en esa zona durante los dos últimos años», ha detallado.

Tres Actuaciones Clave para la Transformación

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 9 meses, y va a centrar sus esfuerzos en tres zonas, abarcando una superficie de cerca de 3.500 metross cuadrados. La actuación más significativa será la construcción de una rotonda en la confluencia de la Calle del Castillo, Calle Recta de las Plataneras y el Acceso a la A-334. Esta obra reordenará el nudo viario, mejorando la seguridad y la fluidez del tráfico en el acceso principal al municipio.

Se llevará a cabo la renovación completa de la pavimentación y el bordillo de la Acera Norte de la Calle Castillo, junto con el acondicionamiento del mobiliario urbano y las canalizaciones de riego y alumbrado. Además, se mejorará y acondicionará el Parque Infantil ubicado en la Acera Sur de la Calle del Castillo, incluyendo la sustitución y transformación del alumbrado público para crear un espacio más seguro y moderno para los vecinos.