Diputación de Almería certifica a 15 personas del Bajo Andarax en atención sociosanitaria La formación, de 450 horas, les capacita para trabajar en instituciones sociales atendiendo a personas mayores y dependientes, reforzando así la inserción laboral en un sector en crecimiento

Marcos Tárraga Almería Martes, 12 de agosto 2025, 14:05 Comenta Compartir

La Diputación de Almería sigue facilitando el acceso laborar a las personas desempleadas a través de cursos. Esta vez ha facilitado a personas desempleadas del Bajo Andarax la obtención del certificado de nivel 2 de profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Así, la diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, y la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, han entregado el certificado a 15 personas desempleadas del Bajo Andarax que han superado este curso que tiene el objetivo de atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Esther Álvarez ha detallado que «este curso es un claro ejemplo de cómo, desde la Diputación de Almería, apostamos por la formación como una herramienta real de inserción laboral. Hoy entregamos estos certificados y abrimos nuevas oportunidades para que 15 personas desempleadas del Bajo Andarax puedan incorporarse a este sector con demanda y vocación de servicio».

«Formar a profesionales en atención sociosanitaria es invertir en el bienestar de nuestras personas mayores y dependientes, pero también en el desarrollo económico y social de nuestros municipios. Desde la Diputación vamos a seguir impulsando iniciativas que, como esta, generan empleo, fijan población y mejoran la calidad de vida en toda la provincia», ha añadido la diputada provincial.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux ha destacado que «con esta entrega de diplomas reconocemos y celebramos el esfuerzo de todas aquellas personas que han elegido una profesión tan necesaria como humana, como es la atención sociosanitaria a personas dependientes, preparándose para desarrollar una labor fundamental en espacios como puede ser la futura residencia con la que vamos a contar en Benahadux. Gracias a la Diputación Provincial de Almería por su compromiso con los benaducenses y por dar la posibilidad a nuestros vecinos de poder desarrollarse profesionalmente con cursos como este«.

El curso, de 450 horas y desarrollado entre noviembre y mayo, donde ha incluido módulos de organización de intervenciones, atención higiénico-alimentaria, atención sociosanitaria, apoyo psicosocial y técnicas de comunicación, entre otros. La formación se ha orientado tanto a la adquisición de competencias técnicas como a habilidades sociales y comunicativas esenciales en el sector.

La obtención de este certificado abre un amplio abanico de salidas profesionales en centros residenciales, centros de día, instituciones sociales y entidades del sector sociosanitario, permitiendo desempeñar puestos como cuidador/a en instituciones, gerocultor/a o cuidador/a de personas con discapacidad. Se trata de un perfil profesional cada vez más demandado debido al envejecimiento de la población y a la consolidación de los servicios de cuidados. Esta iniciativa refuerza las oportunidades de inserción laboral en este sector.