Detienen a dos personas tras desmantelar un punto de venta droga reincidente en Tabernas La Benemérita ha intervenido más de 120 gramos de distintas drogas, 450 euros en efectivo y desactivó una conexión ilegal a la red eléctrica en un narcopunto ya desmantelado en 2021

La Guardia Civil de Almería ha desmantelado un activo punto de venta de droga ubicado en una finca del término municipal de Tabernas. En el marco de esta operación fueron detenidos una mujer de 44 años y un hombre de 33, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que también se detectó una conexión ilegal a la red eléctrica.

Esta actuación forma parte de las investigaciones que desarrolla la Benemérita dentro de las tácticas de prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia. La finca ya había sido objeto de una entrada y registro en diciembre de 2021, operación en la que se aprehendieron distintas sustancias estupefacientes, se detuvo a varias personas y se incautaron útiles para la preparación y venta de droga. Uno de los detenidos en la intervención actual ya había sido arrestado en aquella primera operación.

Desde mediados de 2024, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Tabernas recibieron nuevas informaciones que indicaban que la actividad delictiva podría haberse reanudado en el mismo lugar. A raíz de estos datos, se reforzaron los servicios de vigilancia en los alrededores de la finca, estableciendo puntos de control e identificación de vehículos y personas.

Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, estos controles permitieron formular nueve denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, cinco de ellas en una sola semana del mes de junio. En varios casos, las personas identificadas portaban cocaína, marihuana o hachís en dosis listas para su consumo y reconocían haber accedido al cortijo momentos antes, lo que reforzó la hipótesis de que el punto de venta había vuelto a estar activo. En uno de los casos, una misma persona fue denunciada dos veces en menos de una hora, en ambas ocasiones portando dosis de cocaína, lo que llevó a sospechar que realizaba pequeños transportes de droga entre el cortijo y posibles clientes.

Con todos estos indicios, en julio se practicó la entrada y registro de la finca, donde se localizó a dos personas que fueron detenidas como presuntas responsables de la actividad ilícita. Durante el registro se intervinieron más de 120 gramos de sustancias estupefacientes —4,28 gramos de cocaína, 86,73 gramos de hachís y 36,34 gramos de marihuana—, 450 euros en efectivo distribuidos en billetes de diverso valor, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones, diversos útiles de envasado, una cámara de vigilancia orientada hacia el exterior y una ventanilla con la inscripción «Timbre», utilizada para la entrega de droga sin necesidad de abrir la puerta principal.

Asimismo, se detectó una conexión fraudulenta a la red eléctrica, que fue neutralizada por personal técnico de la empresa suministradora para interrumpir el acceso ilícito al suministro. Las sustancias intervenidas, los detenidos y los efectos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería.