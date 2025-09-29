«Nos deja un vacío inmenso, era muy servicial»: Berja llora la muerte de Antonio Campos Su pueblo está preparando un acto para despedir al que fue un vecino «atento, por y para la gente»

Nerea Escámez Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28 | Actualizado 19:03h.

Berja ha amanecido este lunes sumida en la tristeza por la inesperada muerte de Antonio Campos Reyes. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre familiares, amigos y vecinos, que aún se resisten a creer que ya no volverán a ver a quien definen como «un hombre bueno, servicial y profundamente querido».

Desde el Ayuntamiento de El Ejido, donde actualmente trabajaba como funcionario, han querido dedicar unas palabras a un empleado que «prestó servicio público siempre con responsabilidad». En Berja, su alcalde, José Carlos Lupión lo ha definido como «gran historiador, apasionado defensor de nuestra cultura y patrimonio», y ha añadido que su fallecimiento deja «un vacío inmenso, pero también un legado que será faro y orgullo para Berja. Descansa en paz, amigo Antonio».

«Antonio dedicó su vida a investigar, difundir y amar la historia de Berja, siempre con una cercanía y una humanidad que le hicieron ganarse el cariño y el respeto de todos. Su devoción a la Virgen de Gádor Coronada, nuestra Patrona, era reflejo de ese amor profundo a sus raíces y a su pueblo», ha trasladado el regidor que envía «un cariñoso abrazo y toda mi cercanía para su familia y amigos».

Las hermandades a las que tanto dio también se han unido al luto. Desde la cofradía de la Borriquita (Berja) se han unido «al dolor por la muerte de Antonio, que nuestra madre la Santísima Virgen de Gádor Coronada lo acojan en su seno, dale Señor el descanso eterno».

Desde la hermandad del Nazareno han expresado su «consternación por la muerte de nuestro hermano Antonio Campos Reyes». Indican, en su escrito, que «nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita Madre la Virgen de Gádor Coronada lo acojan en su seno, y que infundan ánimo y fuerzas a su familia y a todos los que tuvimos la inmensa fortuna de compartir tantos momentos con él».

«Una gran persona, preocupada por su gente», lo definen los virgitanos quienes apuntan, en las muestras de cariño para familiares y amigos que, «esto es inhumano, ojalá se haga justicia pronto y la familia pueda descansar». Otros apuntan a que Campos era «una persona piadosa, artífice de la coronación canónica de la Virgen de Gádor. Un hombre de Iglesia».

Cultura y devoción

Hijo y mayor de tres hermanos, Campos Reyes dedicó su vida a engrandecer Berja. Impulsó proyectos como el Museo de la Semana Santa o la recuperación y musealización del histórico Molino del Perrillo de Berja, cuya iniciativa sucedía hace más de una década y que se materializó a comienzos de septiembre.

Historiador, investigador y escritor, el virgitano deja publicados tres libros que son testimonio de su entrega: 'Nuestra Señora del Carmen de Río Chico. Una secular devoción mariana entre Berja y Adra' (2017), 'Peñarrodada y San Francisco' (2021) y 'San Roque de Berja. Historia del barrio y de la devoción a su patrón' (2022). A ellos habría sumado pronto otro, dedicado al barrio de Castala, que estaba escribiendo con la misma ilusión de siempre.

Devoto y muy religioso, el historiador profesaba fervor hacia su Virgen de Gádor, patrona del municipio virgitano y, además, fue hermano mayor de la Hermandad e impulsor de su coronación canónica en 2015, cuando inició un expediente que estuvo respaldado por el Obispado de Almería. También guardaba una profunda devoción hacia la Virgen de las Angustias, patrona de Granada.

Licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería y miembro del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses, Campos ha sido pregonero de la Semana Santa de El Ejido o Dalías y autor de la XXIX Exaltación a la Virgen de la Cabeza de Motril (Granada), entre otros.

Hoy, Berja llora la pérdida de Antonio Campos. Queda su legado cultural, su fe sincera y el recuerdo de un hombre que vivió entregado a su pueblo.