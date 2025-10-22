Defensa convoca 400 plazas de reservista voluntario Se distribuyen en 189 para el Ejército de Tierra; 60 en la Armada; 72 para el Ejército del Aire y del Espacio y 79 para cuerpos comunes

N. Escámez Almería Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:27 Comenta Compartir

El Ministerio de Defensa oferta un total de 400 plazas para el acceso a la condición de Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas, según publica el BOE nº 254, de fecha 22 del presente mes de octubre.

Dichas plazas se distribuyen en 189 para el Ejército de Tierra; 60 en la Armada; 72 para el Ejército del Aire y del Espacio y 79 para cuerpos comunes.

Las condiciones generales más significativas que deben reunir los aspirantes son las siguientes: nacionalidad española, cumplidos o cumplir 18 años de edad en el año en curso y no alcanzar en 2026 una edad máxima de 58 años para las plazas de Oficial y Suboficial, y de 55 en la de Tropa y Marinería. Además, carecer de antecedentes penales, no hallarse procesado o imputado ni estar privado de los derechos civiles, no haber sido separado del servicio de las Administraciones Públicas y acreditar los requisitos que se exigen para cada una de las plazas ofertadas en las diferentes categorías (Oficial, Suboficial, Tropa y Marinería).

Finaliza el 11 de noviembre

La participación en el proceso, se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de las pruebas de selección a través de la página web del Ministerio de Defensa https://sede.defensa.gob.es. La fecha de solicitud de cita previa finaliza el 11 de noviembre de 2025. Para consultas sobre el proceso selectivo, los residentes en Almería pueden dirigirse a la Subdelegación de Defensa en Almería, en la calle General Luque o mediante el telefono 950 232 103.

Las pruebas de selección se llevarán a cabo en los centros de selección correspondientes, siendo el de Granada para los solicitantes que tengan su residencia en la provincia de Almería, según adelanta la Subdelegación de Defensa.

Los aspirantes deberán consultar la información general que pudiera proporcionarse sobre cualquier aspecto del proceso de selección a través de http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/.

Reservistas

Un Reservista Voluntario es una persona que desea aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes misiones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de la función que la Constitución les asigna y como respuesta a los compromisos asumidos por el Gobierno.

Se puede elegir el Ejército, Armada o Cuerpo Común con el que se desea colaborar y el periodo de tiempo al que se quiere extender dicha colaboración, en función de su disponibilidad y el grado de compromiso que se quiera asumir. Supone adquirir un vínculo con las Fuerzas Armadas, con la firma de un compromiso los cuales conllevan un determinado tiempo de activación en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa.