Canjáyar recupera el Cerro de San Blas gracias a las inversiones de Diputación

El Cerro de San Blas de Canjáyar está recuperando la normalidad y seguridad en zonas clave como el Cerro de San Blas con el desarrollo de las obras de emergencia financiadas por la Diputación de Almería, en la que se está actuando de forma urgente para reparar los graves daños ocasionados por las lluvias.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y la alcaldesa de Canjáyar, Toñi Urrutia, han visitado la calle del Cerro de San Blas afectada por los deslizamientos y el hundimiento que se produjeron tras el temporal, y han comprobado el desarrollo de la actuación que se está realizando en esta arteria viaria.

Esta actuación, que ha contado con una subvención de 200.000 euros de la Diputación de Almería, está consistiendo en la construcción de una escollera, la ejecución de cimientos para la reposición de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, la pavimentación de la calle y la colocación de nuevas barandillas, devolviendo la seguridad y la estabilidad a la zona.

Antonio Jesús Rodríguez ha destacado la importancia de esta obra: «Cuando surgieron los daños que hoy venimos a reparar, el presidente de la Diputación, Javier A. García, no dudó ni un solo instante en dar las órdenes pertinentes para que se asistiera al Ayuntamiento. Por eso, a través de una subvención directa del área de Presidencia, se ha dotado de una financiación extraordinaria de 200.000 euros al Ayuntamiento de Canjáyar, permitiendo a su alcaldesa dar respuesta a esta demanda tan necesaria y urgente».

«Desde la Diputación seguimos actuando y haciendo posible que los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, disfruten de buenas infraestructuras y de mejores servicios. Por supuesto, también nos centramos en aquellas cuestiones que son emergentes, obras como esta que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Canjáyar con la financiación de la Diputación de Almería», ha añadido.

Por su parte, Toñi Urrutia ha expresado su gratitud a la institución provincial: «Canjáyar vuelve a estar muy agradecida a la Diputación Provincial de Almería por la obra que estamos realizando en el Cerro de San Blas. Teníamos un problema muy importante con unas erosiones de tierra que provocaron que una de las viviendas quedara hundida debajo del terreno, sin posibilidad de habitarla. Gracias a la Diputación, nos han vuelto a ayudar, vuelven a invertir en el pueblo de Canjáyar para solventar este gran problema que, además, nos da acceso a poder subir a nuestro cerro sin ningún tipo de peligro en el terreno».

La visita ha puesto de manifiesto la colaboración institucional entre Diputación y Ayuntamiento: Además de la actuación en el Cerro de San Blas, la Diputación de Almería finalizó la construcción de una nueva escollera en la Avenida de la Alpujarra con otra subvención de emergencia de 200.000 euros.

Esta obra es fundamental para dar solución al derrumbe del muro de la Avenida de la Alpujarra, que provocó un socavón de 25 metros de longitud y 10 metros de altura. La intervención consistió en la reconstrucción del muro mediante muro de escollera con su cimiento hormigonado y el relleno del socavón con material de cantera. La obra finalizó en 2023, asegurando esta vía principal del municipio.