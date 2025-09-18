Cambios en el Gobierno de Níjar: el alcalde reestructura su equipo El regidor, José Francisco Garrido, explica que se trata de «reforzar nuestra acción de gobierno en todas las áreas»

El Ayuntamiento de Níjar ha celebrado el pleno ordinario esta mañana y ha procedido a dar cuenta tanto del decreto de modificación de delegaciones de competencias del alcalde en los concejales, como del decreto por el cual se designa a la concejal María del Mar Calatrava como integrante de la Junta de Gobierno Local.

De este modo, Calatrava continúa ejerciendo como concejal de Hacienda y Economía, además de portavoz del equipo de Gobierno, a lo que ahora suma también la competencia del Área de Alcaldía.

Por tanto, el nuevo organigrama municipal queda de la siguiente manera:

Pilar Fenoy: primer teniente de alcalde y concejal-delegada del Área de Turismo; Jesús Guerrero: segundo teniente de alcalde y concejal-delegado del Área de Agricultura, Servicios y Deportes; María José Herrada: tercera teniente de alcalde y concejal-delegada de Fondos Europeos, Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales; Ángeles Góngora: cuarta teniente de alcalde y concejal-delegada del Área de Familias, Bienestar y Comercio; Manuel Herrero: quinto teniente de alcalde y concejal-delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras; Mónica Morales: sexta teniente de alcalde y concejal-delegada de Seguridad y Emergencias; María del Mar Calatrava: concejal-delegada del Área de Alcaldía, Economía y Hacienda; María Jesús López: concejal-delegada de Cultura, Educación y Participación Ciudadana; Juan Carlos Agenjo: concejal-delegado de Servicios Urbanos y Rafael Nieto: concejal-delegado de Municipio Activo (Juventud, Festejos y Tercera Edad).

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha explicado que «con esta reestructuración puntual queremos afrontar los dos años que restan de mandato municipal reforzando nuestra acción de gobierno en todas las áreas». En ese sentido, Garrido ha detallado que «estamos potenciando las áreas fundamentales para el desarrollo del municipio y el bienestar de los nijareños, al mismo tiempo que consolidamos el buen trabajo realizado desde 2023 para poner a Níjar en marcha».

