Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cambios en el Gobierno de Níjar: el alcalde reestructura su equipo

El regidor, José Francisco Garrido, explica que se trata de «reforzar nuestra acción de gobierno en todas las áreas»

M. T.

Níjar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:03

El Ayuntamiento de Níjar ha celebrado el pleno ordinario esta mañana y ha procedido a dar cuenta tanto del decreto de modificación de delegaciones de competencias del alcalde en los concejales, como del decreto por el cual se designa a la concejal María del Mar Calatrava como integrante de la Junta de Gobierno Local.

De este modo, Calatrava continúa ejerciendo como concejal de Hacienda y Economía, además de portavoz del equipo de Gobierno, a lo que ahora suma también la competencia del Área de Alcaldía.

Por tanto, el nuevo organigrama municipal queda de la siguiente manera:

Pilar Fenoy: primer teniente de alcalde y concejal-delegada del Área de Turismo; Jesús Guerrero: segundo teniente de alcalde y concejal-delegado del Área de Agricultura, Servicios y Deportes; María José Herrada: tercera teniente de alcalde y concejal-delegada de Fondos Europeos, Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales; Ángeles Góngora: cuarta teniente de alcalde y concejal-delegada del Área de Familias, Bienestar y Comercio; Manuel Herrero: quinto teniente de alcalde y concejal-delegado del Área de Urbanismo e Infraestructuras; Mónica Morales: sexta teniente de alcalde y concejal-delegada de Seguridad y Emergencias; María del Mar Calatrava: concejal-delegada del Área de Alcaldía, Economía y Hacienda; María Jesús López: concejal-delegada de Cultura, Educación y Participación Ciudadana; Juan Carlos Agenjo: concejal-delegado de Servicios Urbanos y Rafael Nieto: concejal-delegado de Municipio Activo (Juventud, Festejos y Tercera Edad).

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha explicado que «con esta reestructuración puntual queremos afrontar los dos años que restan de mandato municipal reforzando nuestra acción de gobierno en todas las áreas». En ese sentido, Garrido ha detallado que «estamos potenciando las áreas fundamentales para el desarrollo del municipio y el bienestar de los nijareños, al mismo tiempo que consolidamos el buen trabajo realizado desde 2023 para poner a Níjar en marcha».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Pulpí: dos muertos tras el choque entre dos vehículos
  2. 2 Una mujer apuñala a su marido con un cuchillo jamonero en Pescadería
  3. 3 Dos detenidos en Roquetas de Mar con más de 13.500 euros en monedas falsas
  4. 4 El PSOE exige a Moreno Bonilla depurar todas las responsabilidades en el incendio forestal de Lubrín
  5. 5 Arranca el operativo para la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías con 60 efectivos y test de alcohol
  6. 6 Una gran marcha en apoyo a Palestina recorre este sábado los barrios Almería
  7. 7 El municipio de Huércal-Overa contará con un renovado acceso por la entrada sur desde la A-7
  8. 8 El choque de competencias entre Gobierno y Junta deja 851 viviendas turísticas en un limbo legal
  9. 9 Disneyland París abre proceso de selección en una ciudad andaluza: estos son los requisitos
  10. 10 El descubrimiento que podría mejorar la producción de tomate en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cambios en el Gobierno de Níjar: el alcalde reestructura su equipo

Cambios en el Gobierno de Níjar: el alcalde reestructura su equipo