Auxilian a un matrimonio tras inundarse su casa por las fuertes lluvias en Mojacar

Nerea Escámez Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 12:34

Un matrimonio ha tenido que ser auxiliado en Mojácar después de que se inundara la parte delantera del domicilio a consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado al Levante almeriense, impidiendo su salida al exterior.

Una llamada al Servicio de Emergencias 112 Andalucía alertaba de la inundación en esta parte del inmueble en torno a las 2:30 horas de la madrugada y la sala coordinadora movilizó a los agentes de la Guardia Civil de Garrucha, Policía Local de Mojácar y una dotación de Bomberos del Levante almeriense.

A su llegada, los bomberos realizaron las labores pertinentes para drenar el agua de la zona afectada. El matrimonio, de unos 44 años, se encuentra sano y salvo.

Cabe recordar que el litoral de Almería se encuentra desde ayer lunes y hoy martes bajo aviso por lluvias y tormentas intensas, mientras que para el jueves no se descartan chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea, principalmente en Almería, Granada y la costa malagueña.