Aumentan a un total de once los medios aéreos que trabajan en el incendio de Lubrín La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha informado que «la noche ha sido bastante complicada, con vientos fuertes» que han impedido «cerrar el perímetro»

El Plan Infoca ha elevado a un total de once los medios aéreos que trabajan, junto con los equipos de tierra, para combatir el fuego que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín.

En concreto, a los dos aviones de carga en tierra ya incorporados a primera hora de este sábado, se sumaron un helicóptero ligero y dos semipesados. De igual modo, desde las 10.00 horas también están sobre la zona otros cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación junto con otro helicóptero pesado.

Por otro lado, los equipos de tierra continúan el trabajo sobre «un terreno muy abrupto que no facilita en nada su labor». En concreto, están desplegados un total de 18 grupos de bomberos forestales; siete vehículos de autobombas; nueve técnicos de operaciones; un técnico de extinción, un técnico de supervisión; un técnico analista y tres agentes de medio ambiente. El incendio continúa activo y mantiene el nivel operativo 1.

Cabe recordar que desde el Infoca han detallado que la zona noroeste del incendio forestal muestra actividad mientras que el resto del perímetro «está bastante contenido a pesar de no poder usar maquinaria pesada».

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha informado, tras la reunión mantenida en la mañana de este sábado, de que «la noche ha sido bastante complicada, con vientos fuertes y además cambiantes y no hemos podido terminar de cerrar el perímetro».

Así, ha añadido que para la tarde de este sábado se espera, de igual modo, «unas condiciones meteorológicas bastante desfavorables y también en lo que resta del fin de semana», por lo que «a lo largo de esta mañana vamos a intentar meter muchos medios, principalmente aéreos, con muchas descargas de agua, para intentar cerrar el perímetro, si es posible, y permitir que se dé por estabilizado o intentar estabilizarlo cuanto antes», ha concluido.

Durante la noche, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía desplegó un total de 160 efectivos y nueve vehículos autobombas para combatir el fuego.

A lo largo de la pasada jornada del viernes participaron hasta 20 medios aéreos, con una media de 18 operativos durante la tarde. Entre ellos, se encontraban dos helicópteros pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), mientras que el resto pertenecían al dispositivo de Infoca. Además, cinco bomberos procedentes de la zona del Levante, junto con dos vehículos de extinción, se sumaron a las labores para contener el avance del fuego.

El incendio se originó en torno a las 23.00 horas de este pasado jueves y, según los primeros indicios, podría estar relacionado con el «mal estado» de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales.

Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal. El nivel 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.