El alcalde de Chercos recibe este domingo el Escudo de Oro de la Provincia de Diputación Javier Aureliano García impondrá la distinción provincial a José Antonio Torres Sáez en un acto que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 19:30 horas

Este domingo Chercos acoge el solemne y emotivo acto donde el alcalde del municipio, José Antonio Torres Sáez, que el pasado mes de julio cumplió un siglo de vida, recibirá el Escudo de Oro de la Provincia de Diputación como reconocimiento a una vida dedicada plenamente al servicio público, primero como Guardia Civil y, desde 1995, como alcalde de su pueblo. El acto, que estará cargado de sorpresas y al que se ha invitado a las autoridades de la provincia, tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 19:30 horas del domingo 7 de septiembre.

José Antonio Torres Sáez, llamado por sus vecinos y amigos como Pepe, nació el 23 de julio de 1925. Ingresó en la Guardia Civil en 1949 donde alcanzó el grado de subteniente. Ha servido en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Bilbao, donde sufrió el terror de ETA. Tras su jubilación, con 70 años, se presentó a las elecciones municipales y fue elegido alcalde en 1995. Desde entonces, solo dejó de ser alcalde durante unos meses, entre junio y noviembre de 2023, cuando recuperó la alcaldía volviendo a hacer realidad su vocación de servicio público y trabajo por sus vecinos.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado que «este domingo viviremos un acto con el que queremos transmitir todo nuestro cariño y máximo agradecimiento al alcalde de Chercos que ha empleado toda su vida en mejorar la de los demás. Este compromiso con la ciudadanía, los cherqueros y la provincia, unido a su centenario, le hacen merecedor de un reconocimiento de estas características en el que la sociedad almeriense tendrá la oportunidad de darle las gracias por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo».

En este sentido, el presidente ha subrayado que «el Escudo de Oro de la Provincia es una de las distinciones más importantes que otorga la institución y con ella se distingue el trabajo de aquellas personas que han dado lo mejor de su vida en impulsar el desarrollo y la prosperidad de la provincia de Almería, como ha hecho Pepe a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Es un día que viviremos con mucha emoción, en el que habrá muchas sorpresas y que recordaremos siempre».

El alcalde de Chercos ha reconocido sentirse muy agradecido y emocionado por recibir el Escudo de Oro de la Provincia y cuando el presidente le comunicó que se le iba a entregar esta distinción afirmó que «he disfrutado haciendo el bien a los demás y para mí es muy importante que venga a verme el presidente de la Diputación con ese cariño y entrega a ver a un pobre hombre porque cumple 100 años…, es lo más grande que puede suceder».

Entre los logros que más enorgullecen a José Torres en sus 30 años como alcalde se encuentran haber puesto en marcha la primera biblioteca del municipio, el programa de becas para los niños de Chercos, la construcción de la piscina, el tanatorio, la proliferación de comercios y empresas, algunas de ellas de prestigio internacional, la instalación del cajero automático contra la exclusión financiera, el teatro, parques, pistas polideportivas…, y numerosas infraestructuras y servicios que han mejorado la calidad de vida de todos los cherqueros.