Agrede a unos guardias civiles al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer La Guardia Civil esclarece en Purchena un robo con violencia e intimidación en el domicilio de una persona de edad avanzada y detiene a dos de los autores

Ideal Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albox ha logrado esclarecer un delito de robo con violencia e intimidación cometido el pasado 17 de agosto en un domicilio particular de Puechena, donde una pareja de edad avanzada fue agredida por tres individuos.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un hombre con deficiencia visual, se encontraba en su domicilio y escuchó ruidos procedentes del patio. Al dirigirse al lugar, sorprendió a tres personas en el interior del mismo, quienes, sin mediar palabra, comenzaron a agredirle con violencia, incluso utilizando objetos contundentes, causándole heridas de consideración y provocando la rotura de sus gafas graduadas, dejándolo aún más indefenso. Durante el asalto, también fue agredida su pareja, presente en el interior de la vivienda.

Los agresores accedieron además al interior del domicilio, sustrayendo dos teléfonos móviles y una cámara de vigilancia, con el fin de eliminar pruebas que pudieran documentar los hechos.

Tras la denuncia, el Equipo de Investigación de Albox inició de inmediato las correspondientes diligencias y averiguaciones, que permitieron identificar a los presuntos autores, tres hermanos, gracias al análisis del modus operandi . Asimismo, se realizó un acta de reconocimiento fotográfico, en la que la víctima identificó sin ningún género de dudas a los agresores.

Fruto de la rápida actuación e investigación, se logró localizar y detener a dos de los tres presuntos autores, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Purchena (Almería). La Guardia Civil continúa con las gestiones para la localización del tercer implicado.

La actuación policial forma parte del firme compromiso de la Guardia Civil de Almería en la lucha contra los delitos violentos y en la protección de las personas más vulnerables.