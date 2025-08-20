Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Agrede a unos guardias civiles al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer

La Guardia Civil esclarece en Purchena un robo con violencia e intimidación en el domicilio de una persona de edad avanzada y detiene a dos de los autores

Ideal

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Albox ha logrado esclarecer un delito de robo con violencia e intimidación cometido el pasado 17 de agosto en un domicilio particular de Puechena, donde una pareja de edad avanzada fue agredida por tres individuos.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un hombre con deficiencia visual, se encontraba en su domicilio y escuchó ruidos procedentes del patio. Al dirigirse al lugar, sorprendió a tres personas en el interior del mismo, quienes, sin mediar palabra, comenzaron a agredirle con violencia, incluso utilizando objetos contundentes, causándole heridas de consideración y provocando la rotura de sus gafas graduadas, dejándolo aún más indefenso. Durante el asalto, también fue agredida su pareja, presente en el interior de la vivienda.

Los agresores accedieron además al interior del domicilio, sustrayendo dos teléfonos móviles y una cámara de vigilancia, con el fin de eliminar pruebas que pudieran documentar los hechos.

Tras la denuncia, el Equipo de Investigación de Albox inició de inmediato las correspondientes diligencias y averiguaciones, que permitieron identificar a los presuntos autores, tres hermanos, gracias al análisis del modus operandi . Asimismo, se realizó un acta de reconocimiento fotográfico, en la que la víctima identificó sin ningún género de dudas a los agresores.

Fruto de la rápida actuación e investigación, se logró localizar y detener a dos de los tres presuntos autores, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Purchena (Almería). La Guardia Civil continúa con las gestiones para la localización del tercer implicado.

La actuación policial forma parte del firme compromiso de la Guardia Civil de Almería en la lucha contra los delitos violentos y en la protección de las personas más vulnerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el presunto autor del apuñalamiento que dejó un muerto y cinco heridos en Berja
  2. 2 Agrede a unos guardias civiles al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer
  3. 3 Juanma Moreno, días de descanso en Carboneras
  4. 4 El Gobierno rechaza el recurso de la empresa Azata contra la expropiación parcial de los suelos del Algarrobico
  5. 5 El tráfico volverá en Feria a la avenida de Montserrat, tras el desmontaje del puente
  6. 6 Detenida en Adra una mujer por estafar 14.500 euros a una persona vulnerable y convaleciente
  7. 7 Las rutas alternativas para salvar la zona cero del desmantelamiento del puente del Mediterráneo
  8. 8 Aumentan los incidentes con motos náuticas en Almería
  9. 9 Almería reparte 18.000 abanicos de feria entre el caos de Plaza Vieja
  10. 10 Greenpeace pide la Junta que expropie El Algarrobico: «Sería absurdo que solo se derribe una parte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Agrede a unos guardias civiles al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer

Agrede a unos guardias civiles al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer