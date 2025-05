Investigadoras de la UAL debaten con la bióloga Sara García

J. Sánchez Almería Viernes, 23 de mayo 2025, 20:54 Comenta Compartir

Un café acompañado de confidencias, experiencias y mucha ciencia es lo que compartió ayer Sara García, bióloga molecular y primera mujer española seleccionada como astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), con una veintena de investigadoras de la Universidad de Almería, en una actividad que se enmarca dentro del programa de las XIII Jornadas Astronómicas de Almería que se están desarrollando durante esta semana.

En 2022 Sara García fue seleccionada por la ESA como astronauta de reserva, convirtiéndose en la primera mujer española en formar parte del cuerpo de astronautas europeos. Su perfil combina excelencia científica y vocación divulgativa, y representa un referente en la conexión entre investigación biomédica y exploración espacial, inspirando a nuevas generaciones en el ámbito STEM

Sara García es una científica e investigadora española, especializada en biotecnología y oncología molecular. Doctora por la Universidad de Salamanca, trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde estudia nuevos tratamientos contra el cáncer. En su intervención agradeció poder participar en las Jornadas Astronómicas de Almería y, en concreto, en este encuentro con investigadoras. «En este encuentro vamos a intercambiar perspectivas de estas profesiones STEM, que tradicionalmente han estado más masculinizadas, pero en las que nos abrimos paso cada vez más mujeres. Después tendré una charla sobre cómo se puede trasladar la investigación al espacio exterior».

A través de esta actividad, 20 investigadoras de la UAL –tanto investigadoras consolidadas como investigadoras en formación– tuvieron la posibilidad de mantener un encuentro informal con Sara García, compartiendo un café en un ambiente cercano en el que intercambiaron ideas y experiencias. «Creo que en Almería tenéis unas grandes investigadoras, ingenieras, mujeres que se dedican al ámbito STEM. Y estaría bien que las niñas en sus institutos las conozcan y las tengan en su día a día como referentes. No es necesario buscar siempre grandes nombres y apellidos, sino que aquí hay mujeres abriendo camino y pioneras. Que sean ellas las que les cuenten cómo es esta profesión y dedicarse a la investigación y la ciencia desde las distintas disciplinas».

La bióloga se mostró orgullosa de ser ella un referente para muchas niñas. «Es un honor que hay que llevar con la cabeza bien alta, pero con mucha cautela. Me hace mucha ilusión que las niñas ahora sueñen con ser astronautas y esto confirma una duda que yo tenía que es que es imposible soñar con algo que desconoces. Quizás las niñas no se habían planteado ser astronautas porque no sabían que hay mujeres astronautas y es importante que vean que es algo normal, un camino y un escenario que están abiertos para ellas. Cualquiera que tenga una pasión por la ciencia, la investigación y la tecnología puede dedicarse a ello si es lo que desea. Hay que romper los clichés, los tópicos y los estereotipos y enseñarles que si quieren pueden, al menos, perseguirlo. Y que en el camino aprenderán y se desafiarán a ellas mismas».