Tres generaciones sirviendo todo el sabor del mar en La Lonja de Balerma

El sabor local de los premios lo puso este año La Lonja de Balerma, un rincón emblemático que, tras décadas vinculado al mar, sigue conquistando ... a quienes buscan una cocina honesta y profundamente arraigada en la tradición pesquera. Este espacio, que combina autenticidad y respeto absoluto por el producto, se ha convertido en un referente de la costa almeriense gracias a una propuesta que mantiene viva la esencia marinera sin renunciar a una evolución coherente. La obtención del premio reconoce un proyecto que ha sabido preservar su identidad familiar a lo largo del tiempo.

El alma de La Lonja de Balerma es Susana Maldonado, tercera generación del negocio e impulsora de su etapa más reciente. Descubrió su vocación entre cajas de pescado, en la antigua lonja fundada en 1986 por sus abuelos José y Lola. «La lonja es alma, y el alma no se puede perder», afirmó tras recoger el galardón. Su aprendizaje comenzó en casa, observando el trabajo diario y entendiendo que el producto es siempre el punto de partida.

La cocina, dirigida por un equipo que combina técnica e intuición, mantiene como principio fundamental el respeto al pescado. «Probamos, ensayamos y arriesgamos, pero sin olvidar quiénes somos», explicó Susana. Esa filosofía se refleja en platos donde el sabor del mar se presenta sin artificios, enriquecido con toques sutiles que suman sin ocultar la materia prima. El compromiso con el producto local es otro pilar esencial. «Trabajamos con pescado de las lonjas de Almería y Adra, siempre tratado con el máximo cuidado», señaló. Su apuesta por la cercanía es una decisión ética y sostenible, alineada con un cliente cada vez más consciente.

La Lonja de Balerma ha sabido consolidar su identidad gracias a la constancia, el respeto por la tradición y la voluntad de ofrecer cada día una experiencia honesta. «Me emociona sorprender y sentir que hoy lo hemos hecho bien», confesó Susana, agradecida a su equipo, su familia y a quienes apoyan el proyecto.