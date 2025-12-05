Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Susana Maldonado recogió el galardón El Ejido Gourmet Quality Chema Artero
Premio El Ejido Gourmet Quality | La Lonja de Balerma

Tres generaciones sirviendo todo el sabor del mar en La Lonja de Balerma

Susana Maldonado dirige desde 2010 este restaurante familiar que sigue sorprendiendo con platos que miman al detalle el producto fresco del Alborán, pero con un toque de innovación

David Roth

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:37

Comenta

El sabor local de los premios lo puso este año La Lonja de Balerma, un rincón emblemático que, tras décadas vinculado al mar, sigue conquistando ... a quienes buscan una cocina honesta y profundamente arraigada en la tradición pesquera. Este espacio, que combina autenticidad y respeto absoluto por el producto, se ha convertido en un referente de la costa almeriense gracias a una propuesta que mantiene viva la esencia marinera sin renunciar a una evolución coherente. La obtención del premio reconoce un proyecto que ha sabido preservar su identidad familiar a lo largo del tiempo.

