Tony García, protagonista con su cocina verde del libro de los mejores chefs de vegetales del mundo El cocinero almeriense cuenta con los cinco rábanos de la guía verde We're Smart y está en el Top Ten de mejores restaurantes de España para comer frutas y hortalizas

Los amantes de la alta cocina ya tienen a su disposición el volumen número 2 de Radilicious, editado por We're Smart, para ensalzar el protagonismo de los vegetales en la alta cocina. La segunda edición se ha presentado durante una gala celebrada en Maastricht (Países Bajos), a la que han asistido lo más granado de la gastronomía vegetal mundial.

El libro recoge 20 historias de chefs que han apostado por los ingredientes verdes en sus platos, además de un centenar de recetas del máximo nivel. Entre los mejores cocineros del mundo se ha vuelto a colar un español, el chef de los vegetales, Tony García, propietario del restaurante que lleva su nombre, Tony García Espacio Gastronómico, en Almería.

A través de esta publicación podemos acercarnos a su historia como cocinero y conocer de primera mano de dónde nace esa pasión por los vegetales que lleva años trasladando a sus platos. Su restaurante es un homenaje a las frutas y hortalizas desde que accedemos a él, con un veggie wall exclusivo que cambia de productos e imagen cada semana.

En su carta podemos encontrar infinidad de referencias a los ingredientes verdes, además dispone de un menú degustación elaborado exclusivamente con vegetales. Se trata del menú Jara 100% Vegetal, que incluye nueve platos a base de tomates, berenjenas, pimientos, calabazas o aguacates sometidos a su creatividad culinaria.

La segunda edición de Radilicious ofrece otra colección inspiradora de recetas innovadoras, historias convincentes de 20 nuevos chefs de We're Smart con 5 rábanos y fotografías impresionantes que dan vida a la riqueza de la cocina basada en plantas y frutos. Está disponible en cuatro idiomas: holandés, francés, inglés e italiano, para que los amantes de la comida de todo el mundo puedan unirse a este viaje culinario.

Tony García ha participado esta semana en Maastricht en la presentación del volumen, rodeado de otros chefs protagonistas, que también forman parte del universo We're Smart, la entidad que cada año publica la Green Guide con los mejores restaurantes de vegetales del mundo. El cocinero fue incluido en la última edición de la guía verde, con cinco rábanos, situando su restaurante en el Top Ten de España y convirtiéndose en la única referencia andaluza al máximo nivel.

En la segunda edición de Radilicious también aparecen los cocineros argentinos, Carito Lourenço y Germán Germán Carrizo, propietarios del restaurante Fierro, en Valencia, galardonado como establecimiento revelación en España en la última Green Guide, presentada en Valencia a principios de año.

