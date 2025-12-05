El sabor de una saga: Antonio Carmona, Mejor Jefe de Cocina

Hablar de Antonio Carmona es hablar de una de las familias más emblemáticas de la gastronomía almeriense. Jefe de cocina de Terraza Carmona, en Vera, ... Antonio forma parte de la tercera generación de un restaurante que supera ya las siete décadas de historia, un lugar donde la tradición, el producto local y el respeto por la cocina mediterránea se han convertido en señas de identidad. Desde muy joven descubrió los sabores de su tierra de la mano de su madre y su abuela, mientras que su padre le inculcó el oficio del restaurador. Más tarde, su formación en la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza y en la Universidad de Granada terminaría de forjar su estilo: una cocina que honra el origen, pero que no renuncia a la creatividad y al ingenio.

Tras recibir el Premio a Mejor Jefe de Cocina, Antonio se mostró profundamente emocionado. «Estoy muy contento, agradecido y satisfecho. Todos tenemos que formarnos, trabajar con constancia, dedicación, respeto al producto. Son muchas las teclas a tocar, pero lo que realmente distingue a un gran jefe de cocina es la vocación», afirmó ante el público, que respondió con un cálido aplauso.

Su trayectoria es amplia y sólida. Ha llevado la cocina almeriense por todo el mundo, presentando ponencias en universidades, ferias y congresos gastronómicos desde Madrid hasta Tokio, pasando por Bruselas, Dubái o Guadalajara (México). También ha colaborado con más de un centenar de chefs nacionales e internacionales y organiza desde hace 29 ediciones las reconocidas jornadas 'El Toro Bravo en la Cocina', un referente culinario para profesionales y aficionados.

Un arduo trabajo que le ha valido múltiples reconocimientos, como el Premio Anual de Gastronomía 2023 de Acria, su labor como Delegado Autonómico de Euro-Toques Andalucía y los galardones que atesora Terraza Carmona, entre ellos el Premio Alimentos de España, un Sol Repsol, un Bib Gourmand Michelin y numerosas distinciones de calidad turística.

Aun así, Antonio insiste en que este premio es compartido. «Pertenece a mi familia, a mis hermanos y a todo el equipo. Sin ellos, nada sería posible». Un homenaje merecido a una vida dedicada a engrandecer la gastronomía almeriense.