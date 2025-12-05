Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Carmona recibe el premio a Mejor Jefe de Cocina Chema Artero
Mejor Jefe de Cocina | Antonio Carmona, Terraza Carmona

El sabor de una saga: Antonio Carmona, Mejor Jefe de Cocina

Creatividad, disciplina y respeto al producto definen la cocina del chef premiado, líder de una de las casas gastronómicas más emblemáticas de la provincia, que ha llevado el nombre de Vera y Almería por el mundo

David Roth

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:45

Comenta

Hablar de Antonio Carmona es hablar de una de las familias más emblemáticas de la gastronomía almeriense. Jefe de cocina de Terraza Carmona, en Vera, ... Antonio forma parte de la tercera generación de un restaurante que supera ya las siete décadas de historia, un lugar donde la tradición, el producto local y el respeto por la cocina mediterránea se han convertido en señas de identidad. Desde muy joven descubrió los sabores de su tierra de la mano de su madre y su abuela, mientras que su padre le inculcó el oficio del restaurador. Más tarde, su formación en la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza y en la Universidad de Granada terminaría de forjar su estilo: una cocina que honra el origen, pero que no renuncia a la creatividad y al ingenio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  3. 3 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  4. 4 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  5. 5 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  6. 6 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  7. 7 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 Concursos, teatro, villancicos y magia por la programación navideña en Roquetas
  10. 10 La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El sabor de una saga: Antonio Carmona, Mejor Jefe de Cocina

El sabor de una saga: Antonio Carmona, Mejor Jefe de Cocina