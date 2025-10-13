La Peña Taurina de Roquetas, cultura y gastronomía en un mismo espacio El rabo de toro está entre sus principales especialidades en un auténtico templo de la gastronomía local

La Peña Cultural Taurina de Roquetas de Mar, ubicada en la misma plaza de toros, se ha consolidado no solo como referente en la difusión de la fiesta taurina, sino también como un auténtico templo de la gastronomía local. Sus jornadas gastronómicas, como El toro en la cocina, ponen en valor la carne de lidia y la tradición culinaria almeriense con propuestas innovadoras de chefs invitados.

Además, en su sede se puede disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales: desde el rabo de toro hasta los champiñones, salmonetes, tortilla a lo pobre de calabacín, fideos con pulpo, montaditos, bacalao con tomate, croquetas o quisquillas. Una fusión entre cultura, tradición y buen comer que convierte a la Peña en punto de encuentro imprescindible en Roquetas.

