Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Patio Salao: tradición, calidad y el sabor de casa en Roquetas de Mar

Con recetas transmitidas durante dos generaciones, este restaurante combina la esencia casera con productos de primera calidad y una elaboración cuidada al detalle

David Roth

Almería

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:51

Desde 1995, Patio Salao se ha convertido en un lugar imprescindible para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina tradicional en Roquetas de Mar. Con recetas transmitidas durante dos generaciones, este restaurante combina la esencia casera con productos de primera calidad y una elaboración cuidada al detalle.

Su carta invita a compartir y recorrer una amplia variedad de sabores: ensaladas frescas, ibéricos y quesos selectos, croquetas caseras, pescados preparados con mimo y carnes a la brasa que conquistan a los paladares más exigentes. Platos como el cazón en adobo de la abuela, el pulpo a la brasa o el chuletón de vaca madurada reflejan su pasión por la cocina mediterránea. Un rincón que une tradición, calidad y hospitalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden cárcel y multa millonaria a un empresario por nueve años de acopio «incontrolado» de residuos en Roquetas
  2. 2 Vera GRV en La Revuelta: «No me creo la nominación a los Latin Grammy, vivo disociada»
  3. 3 Dos detenidos por un robo en vivienda, sustracción de vehículos y estafa en Roquetas
  4. 4 Las lluvias de la madrugada en Roquetas provocan ocho incidencias sin daños personales
  5. 5 Fallece José Antonio Picón, un referente de la vida empresarial y social de Almería
  6. 6 Roquetas se afianza como destino gastronómico europeo
  7. 7 Roquetas organiza una ruta para poder recorrer casi 14 kilómetros de la Sierra de los Filabres
  8. 8 El puerto de Garrucha bate su récord con 7,7 millones de toneladas de mercancías
  9. 9 Casi lista la urbanización de la primera fase para integrar el puerto a la ciudad de Almería
  10. 10 Pulpí abre sus fiestas de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Patio Salao: tradición, calidad y el sabor de casa en Roquetas de Mar

Patio Salao: tradición, calidad y el sabor de casa en Roquetas de Mar