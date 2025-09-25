Patio Salao: tradición, calidad y el sabor de casa en Roquetas de Mar Con recetas transmitidas durante dos generaciones, este restaurante combina la esencia casera con productos de primera calidad y una elaboración cuidada al detalle

David Roth Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:51

Desde 1995, Patio Salao se ha convertido en un lugar imprescindible para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina tradicional en Roquetas de Mar. Con recetas transmitidas durante dos generaciones, este restaurante combina la esencia casera con productos de primera calidad y una elaboración cuidada al detalle.

Su carta invita a compartir y recorrer una amplia variedad de sabores: ensaladas frescas, ibéricos y quesos selectos, croquetas caseras, pescados preparados con mimo y carnes a la brasa que conquistan a los paladares más exigentes. Platos como el cazón en adobo de la abuela, el pulpo a la brasa o el chuletón de vaca madurada reflejan su pasión por la cocina mediterránea. Un rincón que une tradición, calidad y hospitalidad.