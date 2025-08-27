El nuevo bar que quiere recuperar la tradición del tapeo en Aguadulce Sin suplementos ni artificios, la taberna basa sus platos en productos cercanos y una parrilla en torno a la que gira la cocina

David Roth Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:28 Comenta Compartir

En la plaza Hermanos Martín Escudero de Aguadulce, ha irrumpido con fuerza un nuevo espacio que rinde homenaje a una de las mayores tradiciones almerienses. Se trata de la Taberna La Plaza, inaugurada este verano, y que ha hecho una apuesta por el tapeo clásico. Y es que algo tan sencillo como la bebida con tapa se ha tornado en una 'rara avis' en la barriada roquetera.

El local centra su propuesta en recuperar costumbres que se han ido perdiendo en Aguadulce. Sin suplementos ni artificios, la taberna basa sus platos en productos cercanos y una parrilla en torno a la que gira la cocina.

De la brasa salen hamburguesas, lomos, chorizos y morcillas que recuerdan a los bares de antaño. Las costillas y alitas se presentan como raciones generosas, perfectas para compartir, mientras que los pinchos y lomos se erigen como protagonistas del menú.

Para quienes prefieren el sabor del mar, la carta ofrece pescado a la plancha y frituras clásicas: boquerones, calamares, gambillas, jibia, pota o sardinas, así como mariscos como almejas y mejillones. Tampoco faltan opciones de cocina tradicional, desde ensaladilla rusa, salmorejo o torta de camarón hasta carne con tomate o carne con roquefort, tapas ideales para acompañar con un buen vino o una cerveza bien tirada.