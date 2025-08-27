Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El nuevo bar que quiere recuperar la tradición del tapeo en Aguadulce

Sin suplementos ni artificios, la taberna basa sus platos en productos cercanos y una parrilla en torno a la que gira la cocina

David Roth

Almería

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:28

En la plaza Hermanos Martín Escudero de Aguadulce, ha irrumpido con fuerza un nuevo espacio que rinde homenaje a una de las mayores tradiciones almerienses. Se trata de la Taberna La Plaza, inaugurada este verano, y que ha hecho una apuesta por el tapeo clásico. Y es que algo tan sencillo como la bebida con tapa se ha tornado en una 'rara avis' en la barriada roquetera.

El local centra su propuesta en recuperar costumbres que se han ido perdiendo en Aguadulce. Sin suplementos ni artificios, la taberna basa sus platos en productos cercanos y una parrilla en torno a la que gira la cocina.

De la brasa salen hamburguesas, lomos, chorizos y morcillas que recuerdan a los bares de antaño. Las costillas y alitas se presentan como raciones generosas, perfectas para compartir, mientras que los pinchos y lomos se erigen como protagonistas del menú.

Para quienes prefieren el sabor del mar, la carta ofrece pescado a la plancha y frituras clásicas: boquerones, calamares, gambillas, jibia, pota o sardinas, así como mariscos como almejas y mejillones. Tampoco faltan opciones de cocina tradicional, desde ensaladilla rusa, salmorejo o torta de camarón hasta carne con tomate o carne con roquefort, tapas ideales para acompañar con un buen vino o una cerveza bien tirada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amputan de un mordisco parte de un dedo a un guardia civil durante una intervención en Garrucha
  2. 2 Novedades en la seguridad del Cristo de la Luz de Dalías
  3. 3 Almería alcanza máximos históricos en el precio del alquiler
  4. 4 Inocencio Arias será el exaltador de la Romería de la Virgen del Saliente 2025
  5. 5 Desmantelan un grupo criminal dedicado a «vuelcos» de droga que actuaba en Almería
  6. 6 Críticas por los precios de las casetas de la Feria: hasta 25 euros con dos consumiciones
  7. 7 Martín (PSOE) llama a «redoblar esfuerzos» para movilizar a la ciudadanía de cara a las elecciones andaluzas
  8. 8 El Aeropuerto de Almería se despide de los vuelos a Canarias hasta el año que viene
  9. 9 IU demanda una Feria de Almería más inclusiva, con casetas gestionadas por colectivos sociales
  10. 10 Almería capital da luz verde a los festivos locales de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo bar que quiere recuperar la tradición del tapeo en Aguadulce

El nuevo bar que quiere recuperar la tradición del tapeo en Aguadulce