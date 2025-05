Mojácar 5 Estrellas confirma el maridaje de chefs de primer nivel con un cartel musical irresistible

R. I. Almería Martes, 13 de mayo 2025, 18:10 Comenta Compartir

Después de desvelar hace unas semanas los selectos ingredientes musicales para su segunda edición, la presentación oficial de Mojácar 5 Estrellas de esta mañana en La Fuente de Mojácar ha servido para dar a conocer el flamante póker de chefs que se suma a una propuesta que aúna los mejores sabores de autor y la música en directo. Ángel León de Aponiente, José Álvarez de La Costa, Cristóbal Muñoz de Ambivium y Alba Martínez Hinojo de Lacala serán compartirán así cartel con Iván Ferreiro, Pignoise, Paula Matheus, Marlena, Me & The Reptiles y Michael Foster.

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha destacado que «este festival no solo es una apuesta por la cultura y la gastronomía de calidad, sino también una oportunidad para seguir posicionando Mojácar como un referente turístico de primer nivel. Mojácar 5 Estrellas es una celebración de lo mejor que tenemos: nuestra tierra, nuestro talento y nuestra vocación de hospitalidad».

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha apuntado que «es un festival que apuesta por la fusión entre la cultura musical y la gastronomía. A través de ese festival también se pone en valor los productos de 'Sabores Almería' con las diferentes actividades que tiene como los showcooking, donde tendremos los mejores productos del mundo, que son los de Almería. Además, podremos combinarlo con un gran cartel musical», ha añadido Sánchez, quién ha invitado a todos a disfrutar de Mojácar 5 Estrellas.

Por último, el CEO de Crash Music, Diego Ferrón, ha recordado que «la programación de Mojácar 5 Estrellas no acaba aquí, ya que estamos trabajando para sumar una serie de actividades tanto musicales como relacionadas con la hostelería que serán de carácter gratuito y que harán que las actividades se extiendan también al viernes, día 3, y al domingo, día 5 de octubre, completando así una experiencia cultural y gastronómica de primer nivel para todo el fin de semana y en un enclave turístico diferencial como es Mojácar».

El acto de presentación también ha contado con la asistencia de los propios chefs Alba Martínez Hinojo y José Álvarez, que se han mostrado especialmente ilusionados en sumarse «a un proyecto tan cuidado y que tuvo tan buen recibimiento en su estreno el pasado año».

Mojácar 5 Estrellas está organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar y está patrocinado por la Diputación de Almería, Costa de Almería, Sabores Almería, Junta de Andalucía, Macenas, Estrella de Levante y los Pueblos Más Bonitos de España, además de Schweppes, Larios, Luxeapers, Ecoinver y Cupra Indalo Motor.

A partir de hoy también se puede conseguir el ticket Gourmet, para disfrutar de la alta cocina de los chefs, y los abonos y distintas promociones y servicios continúan con un gran ritmo de venta a través de la página web oficial https://mojacar5estrellas.es/.

Sobre el cartel musical

Iván Ferreiro (Nigrán-Galicia) es compositor de música indie rock y pop rock. Fue durante trece años de su carrera musical líder, cantante y principal compositor del reconocido grupo Los Piratas con el que lanzaron 12 álbumes y una gran estela musical que todavía se venera. Después de separarse de Los Piratas a finales del 2003, Iván decidió continuar en el mundo de la música convirtiéndose en un referente indiscutible de calidad a partir de un talento creativo que sigue sin tocar techo a lo largo de los años.

Pignoise es una banda de pop punk española formada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito (cantante, guitarrista y compositor), Pablo Alonso Álvarez (bajo y coros) y Héctor Polo (batería). Celebraron recientemente su vigésimo aniversario sumando a artistas de diferentes generaciones y con el respaldo popular en los conciertos. Que Pignoise es un grupo que trasciende generaciones está claro. Sólo hay que darse un paseo por un concierto suyo para comprobarlo.

Natural de Getxo, Paula Mattheus ha conquistado al público con su mezcla de pop rock y letras sinceras, cargadas de vivencias y emociones que reflejan el corazón de una artista auténtica y cercana. Su música, marcada por la honestidad, la ha consolidado como una de las figuras emergentes más prometedoras de los últimos años. Su constante exploración de sonidos y temáticas y su conexión con el público la hacen ser considerada una de las artistas de mayor futuro.

Marlena se ha convertido en uno de los dúos de pop y rock más icónico, brillante y enérgico del panorama actual. Formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, son ya una de las propuestas más potentes y con mayor proyección de nuestro país, con la autenticidad temas tan exitosos como «Amor de verano», «Último baile», «Red flags», «Me sabe mal» o «Te vas a inventar».

Michael Foster es un cantante y compositor español de origen inglés que después desarrollarse artísticamente en sus dos países de origen, decide sacar su primer proyecto en español mezclando influencias de ambas culturas. Su música está Influenciada por los sonidos tanto electrónicos como pop de los 70, 80 y principios de los 2000, sin perder de vista tendencias contemporáneas.

Me & The Reptiles es un proyecto integrado por Mamen (Me DJ) y René (Reptile DJ), en el que se mezclan los mejores temas de indietrónica nacional e internacional, con intervenciones ocasionales de violín eléctrico. Su espectáculo es pura energía y diversión, como demostrarán en Mojácar 5 Estrellas.