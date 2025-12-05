Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Álvarez recibe el Premio a Mejor Cocina Creativa Chema Artero
Mejor Cocina Creativa | José Álvarez, La Costa

La Costa, 21 años de estrella Michelin, celebra el marde Alborán y el de plástico

José Álvarez transforma su restaurante en un proyecto gastronómico integral, donde creatividad, productos locales y pasión por tierra y marse combinan para ofrecer una experiencia culinaria única

David Roth

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:34

Comenta

Desde hace décadas, La Costa se ha consolidado como un referente de la gastronomía almeriense gracias a la visión creativa de José Álvarez. Reconocido con ... el galardón a Mejor Cocina Creativa en los Premios Gastronómicos de Almería, este restaurante ha logrado ir mucho más allá de la cocina tradicional, construyendo un auténtico ecosistema gastronómico. La experiencia que ofrece La Costa se expande desde su restaurante hasta el catering, la gestión de espacios hosteleros, la famosa Barra de José Álvarez y un invernadero propio, donde se cultivan las verduras que degustará a posteriori el comensal en platos llenos de frescura y sabor.

