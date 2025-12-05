La Costa, 21 años de estrella Michelin, celebra el marde Alborán y el de plástico
José Álvarez transforma su restaurante en un proyecto gastronómico integral, donde creatividad, productos locales y pasión por tierra y marse combinan para ofrecer una experiencia culinaria única
David Roth
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:34
Desde hace décadas, La Costa se ha consolidado como un referente de la gastronomía almeriense gracias a la visión creativa de José Álvarez. Reconocido con ... el galardón a Mejor Cocina Creativa en los Premios Gastronómicos de Almería, este restaurante ha logrado ir mucho más allá de la cocina tradicional, construyendo un auténtico ecosistema gastronómico. La experiencia que ofrece La Costa se expande desde su restaurante hasta el catering, la gestión de espacios hosteleros, la famosa Barra de José Álvarez y un invernadero propio, donde se cultivan las verduras que degustará a posteriori el comensal en platos llenos de frescura y sabor.
Su formación fue autodidacta e intuitiva. Aprendió con los cocineros que pasaron por La Costa que regentaban sus padres y sendos viajes por España y Francia. Cada experiencia lo enseñó a mirar el producto con respeto y creatividad. Su apuesta por la cocina de calidad y la innovación lo llevó a renovar el local en 2002, combinando bar y restaurante, y a mantener desde 2006 la estrella Michelin junto a dos soles Repsol. obtenidosmás tarde. La reciente reforma ha dado una enorme vuelta all espacio, incorporando materiales locales, un invernadero y afianzando un equipo que hoy alcanza los 40 profesionales.
El menú de La Costa es un homenaje a Almería: productos del mar de Alborán, hortalizas del Ejido y carnes seleccionadas se combinan en propuestas como aperiivos 100 % vegetales. «Lo que queremos es que el comensal se coma Almería», explicó Álvarez en la gala. Su creatividad se refleja en la técnica, la presentación y la forma de sorprender, cuidando cada detalle con rigor y pasión.
José Álvarez reconoció que la cocina es también arte y sensibilidad. «Me inspiro en lo que hacemos aquí, en lo natural y en los productos de nuestra tierra. Cada plato es un pequeño viaje que transmite identidad y respeto por lo nuestro», señaló. Con este premio, La Costa reafirma su compromiso con la innovación, el producto local y la capacidad de emocionar al público como uno de los puntos neurálgicos de vanguardia de la gastronomía andaluza.
