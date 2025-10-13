Dónde comer con el chef de cocina de autor de moda en Almería Ginés Peregrín comanda los fogones de uno de los restaurantes de moda en la capital, y recomienda sus lugares predilectos

David Roth Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Ginés Peregrín ha conseguido con su restaurante de cocina de autor, Ginés Peregrín, en la calle Méndez, situarse entre los grandes nombres de la cocina almeriense. Su apuesta por el producto local, su cocina de autor y su constante innovación le han valido el reconocimiento de la Guía Michelin, la Guía Repsol y la prestigiosa We're Smart Green Guide.

Dónde desayunar

Ginés arranca el día en Las Chicas de Bako Pastry, en Huércal de Almería. «Ellas elaboran absolutamente todo, desde bollería hasta pastelería casera. Han trabajado en grandes restaurantes y se nota la calidad de cada pieza. Es un sitio donde desayunar se convierte en un placer, porque además tienen una simpatía que hace que te sientas como en casa».

Para el vermut o una tapa

Uno de sus descubrimientos más recientes es El Brasero de Juan. «Es un bar de tapas tradicional de toda la vida, donde aún se preparan gachas, trigo o callos como antes. Esa cocina que se está perdiendo, aquí sigue viva y además se hace muy rica. Es un lugar para tapear con gusto o incluso quedarse a comer».

Dónde comer

Si se trata de sentarse a la mesa, Ginés se queda con Las Heras, junto al maestro Antonio Gázquez. «Ha sido y sigue siendo un referente en la gastronomía almeriense. Sus ollas son espectaculares, maneja como nadie la raíz de la cocina de aquí y siempre nos sorprende con algún plato nuevo. Es de esos sitios que nunca dejan indiferente».

Merienda, café o una copa

Para la tarde, el lugar elegido es el Cream. «Me pediría cualquiera de sus cócteles, todos están buenísimos. No importa el gusto de cada uno, porque ninguno defrauda. Es un espacio perfecto para relajarse y cerrar la jornada con algo distinto».

Dónde cenar

Su destino favorito para la noche es La Casualidad. «Son dos chicas maravillosas, trabajan el atún espectacularmente y tienen una simpatía que hace que te sientas mejor que en casa, o casi. Merece la pena disfrutar de su local, de esa magia que transmiten y de una cocina donde siempre se come muy bien».

Dulce tradicional

En cuanto a dulces, se queda con los merengues de Canjáyar. «Los hacen en horno de leña moruno y, hasta estuvieron trabajándolos en Quique Dacosta, en Denia, Tres Estrellas Michelin. La primera vez que los probé me quedé en la tienda un rato hablando con el hombre, explicándome cómo los hacía, y no podía parar de comerlos».