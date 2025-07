¿Dónde comen los chefs del restaurante japonés de moda en Almería?

David Roth Almería Lunes, 28 de julio 2025, 12:24 Comenta Compartir

Héctor García y David Papis comandan la cocina de Katsu Izakaya, una taberna japonesa fusión especializada en ramen, reconocida por su cocina casera y que se sitúa en la calle Javier Sanz.

Dónde desayunar

Héctor lo tiene claro desde que descubrió este rincón en Huércal de Almería: «Aunque como buen valenciano nunca he sido muy de desayunar, desde que abrió Bako Pastry se ha convertido en mi sitio favorito. Es lo que era la antigua Lustra, y ahora lo llevan Isma y Adriana, dos chicas con unas manos increíbles. Lo hacen todo casero: panes de molde, brioches... Su desayuno estilo brunch es espectacular y la parte de pastelería está al nivel». David coincide en su elección, aunque con su propio matiz: «Mi desayuno ideal también es en Bako Pastry. Ellas elaboran todo desde cero y se nota. Es el auténtico brunch de Almería. Además de su café y bollería, lo mejor es el ambiente. No hay excusa para no probarlo».

Para el vermut o una tapa

Héctor lo tiene como parada obligada: «El Bar Florida, en el callejón de Joaquín Peralta, es uno de mis sitios fijos. El pescadito fresco, la fritura siempre en su punto, buen producto, barato... Es de esos bares que nunca fallan». David prefiere moverse a La Cañada: «Elijo El Rincón de Manolo. Es un bar-restaurante con dos ambientes, perfecto para tomarte un buen vermut o un vino con una tapa de calidad. Manolo es un entendido del vino, así que siempre te aconseja de maravilla».

Dónde comer

Para Héctor, la elección también implica desconexión: «El Restaurante El Faro, en el propio Faro de Cabo de Gata, es mi lugar favorito. Está en un sitio mágico, en el Arrecife de las Sirenas, y las hermanas que lo llevan siguen el legado de sus padres. Me hace sentir en paz. Es más que una comida: es una experiencia». David también elige la costa, pero otro rincón: «Para comer me voy al Asador La Chumbera, en Aguamarga. Allí, Silvain —el propietario— te recomienda pescados madurados o carnes tratadas en su propia cámara. Lo prepara todo con un punto perfecto. Es una delicia».

Merienda, caf é o una copa

Héctor une todos los momentos en un solo lugar: «Yo no meriendo mucho, pero si lo hago o me tomo una copa, es en Cream. El nivel que tienen en café y coctelería es top. Acompañas el momento con una galletita o una cookie poco hecha con helado que es brutal. Es el sitio perfecto para esa pausa dulce o un buen combinado». David, sin embargo, opta por una merienda con tradición: «Me gusta la Pastelería Guada, en La Cañada. Lleva muchos años en esto y abrió su propio local hace poco. Tiene una repostería que no deja indiferente a nadie».

Dónde cenar

Ambos coinciden sin dudarlo: «La Villa, en Aguamarga, es insuperable», cuenta Héctor. «Es donde celebro el aniversario de cuando conocí a mi esposa. El entorno, el servicio, la cocina de Curro y Emilio... todo hace que la experiencia sea redonda». David añade que «cada temporada se superan. Tiene menciones en guías y su cocina a la brasa con toques de vanguardia nunca deja de sorprender. Un sitio que hay que visitar sí o sí».

Dulce tradicional

Héctor tiene claro su favorito: «Los roscos de anís de la Pastelería Virgen del Mar, en Obispo Orberá. Me dicen rosco y dejo todo. Es el dulce más auténtico de Almería para mí». David añade un toque personal: «Los mejores, para mí, son los que hacen mi madre y mi abuela en Semana Santa. Pero si tengo que elegir uno comercial, también me quedo con los de Virgen del Mar. Es un clásico que no falla».

Producto del mercado

Héctor valora la variedad pero destaca: «Me cuesta elegir, pero la gamba roja de nuestras costas y el hinojo, que también usamos mucho en Katsu, son imprescindibles. La calidad del pescado aquí es tremenda». David lo tiene claro: «Me quedo con el blanquillo de Serón. Es un embutido típico que me encanta, y en general los embutidos de Serón o Campohermoso son un regalo».

Souvenir gastronómico

Ambos lo tienen claro: los embutidos de la tierra. Héctor recomienda llevarse embutido de Serón o Campohermoso. Es un recuerdo sabroso y auténtico». David coincide: «Unos buenos embutidos almerienses siempre son un acierto. Yo apuesto por el blanquillo, sin duda».