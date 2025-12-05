Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Gázquez recibe el premio Toda Una Vida Chema Artero
Premio Toda Una Vida | Antonio Gázquez, Las Eras

Antonio Gázquez, toda una vida dedicada a la gastronomía

Desde que con apenas 12 años comenzó a ayudar en el restaurante familiar de Tabernas, Antonio Gázquez ha recorrido un camino de esfuerzo, aprendizaje y dedicación, hasta ser un referente de la gastronomía provincial

David Roth

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:49

Comenta

El premio a Toda una Vida reconoce este año la trayectoria ejemplar de Antonio Gázquez, chef del restaurante Las Eras, en Tabernas. Su historia comienza ... muy temprano: con tan solo 12 años empezó a ayudar en el restaurante familiar, siguiendo la tradición de una época en la que todos, grandes y pequeños, arrimaban el hombro para sacar adelante el negocio. Desde entonces, su vida ha estado inseparablemente unida a los fogones, marcada por el amor a la cocina, el sacrificio y la preservación de la tradición gastronómica de la comarca de los Filabres-Sierra Alhamilla. Para Gázquez, esta profesión no es solo un oficio: «no se quiere: se ama o se odia».

