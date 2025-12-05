Antonio Gázquez, toda una vida dedicada a la gastronomía

El premio a Toda una Vida reconoce este año la trayectoria ejemplar de Antonio Gázquez, chef del restaurante Las Eras, en Tabernas. Su historia comienza ... muy temprano: con tan solo 12 años empezó a ayudar en el restaurante familiar, siguiendo la tradición de una época en la que todos, grandes y pequeños, arrimaban el hombro para sacar adelante el negocio. Desde entonces, su vida ha estado inseparablemente unida a los fogones, marcada por el amor a la cocina, el sacrificio y la preservación de la tradición gastronómica de la comarca de los Filabres-Sierra Alhamilla. Para Gázquez, esta profesión no es solo un oficio: «no se quiere: se ama o se odia».

Durante décadas, ha sido testigo de la evolución del sector y de la transformación de la hostelería. Recuerda cómo antes los restaurantes familiares funcionaban como una unidad, en la que cada miembro aportaba lo que podía, y cómo hoy la enseñanza se ha profesionalizado, incorporando técnicas y metodologías más modernas. Sin embargo, él sigue apostando por el contacto directo con la hostelería real. Ha formado a innumerables jóvenes y continúa recibiendo alumnos en prácticas en su restaurante, convencido de que la experiencia en la calle y el trato con el cliente son fundamentales para aprender el oficio.

Su cocina refleja esta filosofía: un equilibrio entre la memoria y la innovación. Gázquez combina con maestría recetas tradicionales con matices creativos, siempre respetando el producto y las raíces de su tierra. Su trabajo es un puente entre generaciones: rescata sabores del pasado mientras experimenta con propuestas que miran al futuro, conservando la identidad de la cocina almeriense y transmitiendo su pasión a quienes le rodean.

Al recibir el galardón, quiso compartirlo con todos sus compañeros y amigos de la profesión, recordando con especial cariño la familia Carmona y la colaboración que ha mantenido a lo largo de los años. Destacó también la importancia del compañerismo y del trabajo colectivo en la gastronomía: «Ojalá esta generación no se quede aquí y tengamos una tercera», expresó emocionado, dejando claro que su legado no es solo culinario, sino también humano.

Un reconocimiento merecido a toda una vida dedicada a engrandecer la cocina de Almería, con humildad, constancia y pasión.