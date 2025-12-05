Almería brinda por su talento gastronómico

La gala de los Premios Gastronómicos de Almería volvió a llenar el Teatro Municipal de El Ejido en una segunda edición que reunió a chefs, ... hosteleros y productores de toda la provincia para celebrar la evolución de su cocina y el valor de su producto de cercanía.

En estas páginas el lector encontrará la crónica completa de la noche: desde el premio El Ejido Gourmet Quality a La Lonja de Balerma hasta el galardón a Mejor Cocina Creativa para La Costa; el reconocimiento al Mejor Servicio de Sala de Alinea, el título de Mejor Jefe de Cocina para Antonio Carmona y el emotivo Premio Toda una Vida a Antonio Gázquez. No falta tampoco el discurso de clausura del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ni el festín final en el Espacio Murgijoven.

El suplemento se completa con reportajes que amplían el mapa del sabor almeriense: el turrón artesano de Olula de Castro, la nueva sandía de carne naranja de Anecoop, la huerta y el mar de Níjar o el pulpo seco de Adra, ahora reconocido como Especialidad Tradicional Garantizada por la UE.

Desde IDEAL queremos agradecer a los patrocinadores, instituciones, marcas y restaurantes que han hecho posible estos Premios Gastronómicos de Almería, así como a las empresas colaboradoras que acompañan con su confianza este especial.

Te invitamos a recorrer con calma este librillo digital, descubrir a sus protagonistas y dejarte inspirar por las historias, productos y rincones que convierten a Almería en una tierra con mucho que degustar, también desde estas páginas en PDF.