Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detalle de la portada sobre las páginas interiores del suplemento.
Suplememto

Almería brinda por su talento gastronómico

La provincia saborea la segunda edición de los Premios Gastronómicos de Almería, celebrada en El Ejido

Fran Hidalgo

Fran Hidalgo

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:25

La gala de los Premios Gastronómicos de Almería volvió a llenar el Teatro Municipal de El Ejido en una segunda edición que reunió a chefs, ... hosteleros y productores de toda la provincia para celebrar la evolución de su cocina y el valor de su producto de cercanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  3. 3 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  4. 4 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  5. 5 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  6. 6 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  7. 7 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas
  10. 10 Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería brinda por su talento gastronómico

Almería brinda por su talento gastronómico