Alinea, un reconocimiento a la unión entre alta cocina y servicio de sala
Cada detalle del servicio de este restaurante de Roquetas de Mar refleja pasión, armonía y el cuidado de un equipo que convierte la gastronomía en recuerdo y emoción
David Roth
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41
El Premio a Mejor Servicio de Sala de los Premios Gastronómicos de Almería ha recaído en Alinea, un espacio donde la alta cocina se encuentra ... con la calidez y la armonía del equipo. Un restaurante en el que es fundamental la armonía, el buen hacer y la coordinación en el equipo de trabajo, destacando la energía positiva que se respira en cada rincón del local.
Alinea no es solo un restaurante; es un proyecto familiar que combina técnica contemporánea con productos locales y una visión profundamente humana de la gastronomía. Su sala luminosa y acogedora se convierte en un refugio donde recuerdos, aromas y emociones cobran vida, permitiendo que los comensales disfruten sin prisa de cada instante. Estefanía Marchal, nacida en Linares, aprendió desde niña que la cocina es un lenguaje capaz de unir generaciones. Tras formarse profesionalmente y trabajar en diversos puntos de España, incluyendo su paso por las cocinas de Nacho Manzano, regresó a Almería con una visión enriquecida y una sensibilidad especial por la atención al comensal. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios, como Mejor Apertura de The Fork Awards 2024 y la recomendación en Macarfi y Tapas Magazine 2025.
Al recibir el galardón, Marchal destacó la importancia de su equipo, conformado por su jefe de sala, Alberto Rosa, también presente en la recogida del galardón, y otros profesionales como Pascual, que trabajan en perfecta sincronía. «La armonía es clave; todos vamos hacia un mismo destino y buscamos que cada persona que entra se sienta contenta», explicó, haciendo hincapié en el cuidado de cada detalle en el servicio, desde la presentación hasta la atención
La filosofía de Alinea integra tradición e innovación: escabeches, conservas y sabores que evocan recuerdos familiares conviven con propuestas contemporáneas y tendencias internacionales. Este equilibrio permite que cada comida sea un viaje emocional y sensorial, donde la alta cocina se experimenta con alma. Un espacio donde la excelencia en sala es tan protagonista como la cocina, y donde cada cliente se lleva consigo una experiencia inolvidable.
