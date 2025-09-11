Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Francisco Rojas, concejal de Vox.

Vox, sobre la subida de la basura: «Es una estafa política del PP disfrazada de ecologismo«

El concejal en Almería Francisco Rojas acusa a los populares de «eco-postureo»: «No tienen ni una fórmula que les permita saber cuánto recicla una familia»

R. I.

Almería

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:41

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno del Partido Popular por su «eco-postureo» tras aplicar en Almería una ordenanza fiscal que «multiplica el recibo de basuras mientras presume de sostenibilidad». Rojas, según han indicado desde la formación en un comunicado, afirma que «este tasazo lo aprobaron PP y PSOE en Europa» y es una «estafa política disfrazada de ecologismo que le cuesta el dinero a los almerienses».

«Hablan de que 'quien contamina paga' -ha reprochado- aquí paga todo el mundo, recicle o no recicle. Da igual que vivas solo o en una casa con cinco hijos, da igual que separes o no la basura: vas a pagar más. Mucho más», ha puntualizado.

Para Vox la nueva ordenanza es el resultado directo del Pacto Verde Europeo, impulsado por la Directiva (UE) 2018/851, que obliga a los Estados a imponer «instrumentos económicos» para financiar la gestión de residuos. La propia directiva señala que los costes deben recaer sobre el «productor inicial de residuos» —es decir, los ciudadanos—, y fue aprobada con el voto favorable del Partido Popular Europeo.

«Quieren parecer ecologistas modernos, pero lo único verde que hay en este plan es el dinero que van a sacar del bolsillo de los almerienses», ha criticado Rojas. Hablan de justicia ambiental, pero «no tienen ni una fórmula que les permita saber cuánto recicla una familia. Y lo reconocen por escrito».

Según el edil, el propio informe técnico del Ayuntamiento reconoce que no tienen forma de calcular cuántos residuos genera cada vivienda, y por tanto no se puede aplicar el principio de «quien contamina paga».

«Han tenido tres años para encontrar un sistema más justo, y no han sido capaces. Otros ayuntamientos han usado el consumo de agua como indicador aproximado de residuos, pero aquí no. Aquí café para todos, y a pagar lo mismo contamine o no contamine», ha criticado el portavoz.

La formación alerta de que el 99% de las viviendas pasarán a pagar unos 135 euros por la nueva tasa, frente a los 60 que pagaban hasta ahora. «Esto no va a hacer que se recicle más, ni a mejorar el servicio de basuras, ni a salvar el planeta. Esto es un sablazo disfrazado de ecología», ha concluido Rojas.

