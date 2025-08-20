Vecinos de San José: «Necesitamos pedriatra ya»

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:36 Comenta Compartir

La reivindicación de mejoras en sus servicios sanitarios no es un caso aislado entre los vecinos de San José, sino que se enmarca en una demanda que viene de lejos en los pueblos que integran el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Prueba de ello es una reciente publicación en redes sociales, realizada el pasado 17 de agosto, donde aparecían dos niños detrás de una pancarta en la que se leía: «San José necesita pediatra ya».

Esta solicitud va en la línea de la realizada por la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar el pasado 5 de mayo de 2025, con un total de 1.648 firmas exigiendo a la Junta de Andalucía una asistencia médica «digna y suficiente» en los núcleos de población en la Comarca de Níjar.

Problemas de atención primaria en la zona

Según los datos aportados por la coordinadora, la asistencia en el consultorio de San José, que cubre a unas 1.750 personas de San José, El Pozo de los Frailes, La Boca de los Frailes, Las Presillas Bajas, Los Escullos y La Isleta del Moro, se ofrece solo tres días a la semana, y en la práctica se mantiene en un 70% de esos días.

En El Pozo (495 habitantes) y en La Isleta del Moro (203 habitantes), el servicio médico se presta solo 1 de cada 15 días. En Rodalquilar (141 habitantes), la atención sigue la misma frecuencia. En Las Negras (568 vecinos), Fernán Pérez (195) y Los Albaricoques (320), los días de consulta mensual son extremadamente limitados.

Los vecinos destacan además dificultades para conseguir citas, incluso con aplicaciones digitales como Salud Responde, y consultorios cerrados por ausencia de personal sanitario o falta de recursos materiales. Según la coordinadora, estas carencias obligan a muchos pacientes a saturar los hospitales de la zona por no disponer de alternativas locales.

Particularidades del municipio de Níjar

La coordinadora denuncia que las autoridades sanitarias no tienen en cuenta las distancias entre los 30 núcleos de población, el escaso transporte público, la elevada población mayor con enfermedades crónicas y la existencia de unas 15.000 personas migrantes en asentamientos no censados, que requieren atención sanitaria sin reconocimiento formal en los registros municipales.

El delegado de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, aseguró ya en mayo que la asistencia sanitaria está «totalmente garantizada» y anunció la incorporación de un servicio de ambulancia adicional y la puesta en marcha de una unidad de cuidados paliativos en Cabo de Gata. Reconoció que existen problemas derivados de bajas en Atención Primaria, pero aseguró que se cubrirían de manera rápida.

La publicación de la pancarta en San José evidencia, no obstante, que la preocupación vecinal sigue vigente y que la búsqueda de soluciones para contar con un pediatra y mejorar la atención sanitaria continúa siendo una prioridad para los vecinos de estos núcleos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.