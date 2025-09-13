Un tratamiento permite mejorar la autonomía de un joven con tetraplejia diez años después de su lesión Un convenio entre Aspaym Almería y la clínica de neurorrehabilitación Neuroal, permite a Aarón Navarro, de 26 años, iniciar un tratamiento gratuito de seis meses

Diez años después de sufrir una caída que le provocó una lesión medular con tetraplejia del 81%, Aarón Navarro, de 26 años, ha podido iniciar por primera vez un tratamiento completo e intensivo de neurorrehabilitación gracias a una beca social de seis meses promovida por Aspaym Almería y la clínica especializada Neuroal.

El tratamiento se desarrolla en Neuroal, un centro de neurorrehabilitación ubicado en la Avenida del Mediterráneo de Almería, que cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, neurología y rehabilitación funcional. El centro dispone también de tecnología avanzada como un exoesqueleto robótico para la recuperación de la marcha, lo que permite aplicar terapias combinadas orientadas a la mejora funcional y la autonomía de personas con daño neurológico.

Este programa incluye dos sesiones semanales de rehabilitación, terapia ocupacional, entrenamiento personal y una sesión semanal con exoesqueleto robótico, lo que supone un enfoque terapéutico integral centrado en mejorar su movilidad, fuerza y autonomía en la vida diaria. «Volver a andar con el exoesqueleto, después de casi diez años, sienta muy bien, tanto física como anímicamente. En poco tiempo he notado mejoría. Me siento más suelto, más libre, más independiente», cuenta Aarón con entusiasmo.

«En Aspaym Almería estamos muy felices de poder acompañar a personas como Aarón en procesos que realmente transforman vidas. Esta beca es fruto de un compromiso social real con la vida independiente. Por eso, el pasado 5 de septiembre reconocimos a Neuroal como Espacio Amigo de la Lesión Medular, en el marco del Día Internacional de la Lesión Medular», señaló Laura Márquez, presidenta de la entidad, tras visitar el centro y compartir parte de la sesión con el joven.

Aarón descubrió esta oportunidad tras una prueba con el exoesqueleto en Neuroal. Le informaron sobre la beca, acudió a Aspaym Almería y formalizó su solicitud. Tanto él como su familia recibieron la noticia con emoción: «Si no fuera por esta ayuda, no podríamos haber costeado un tratamiento así. Estoy muy agradecido por la oportunidad».

En estos meses de tratamiento, Aarón trabaja con un equipo multidisciplinar para alcanzar metas concretas: desde mejorar el control del tronco, hasta facilitar el aseo personal o poder sentarse de forma autónoma desde el suelo a su silla. «Es la primera vez que tengo acceso a un tratamiento tan completo. Estuve siete meses en Toledo, pero allí no pude hacer rehabilitación real. Ahora todo está conectado: cada parte del tratamiento se complementa con las demás».

El joven, que estudia un máster en Atención Temprana en la Universidad de Almería, es socio de Aspaym desde su lesión. «En cuanto Aspaym Almería se reactivó el año pasado, me hice socio. Tener una entidad así cerca, que luche por oportunidades como esta, marca la diferencia«.

Desde la entidad destacan que esta iniciativa es una muestra de cómo el compromiso del tejido empresarial local puede sumar al bienestar de colectivos especialmente vulnerables. «La sostenibilidad social de las empresas pasa por apoyar a colectivos como el nuestro, que no pueden depender solo de la administración pública. Por eso, desde ASPAYM apostamos por la colaboración activa con clínicas, entidades y profesionales de Almería», explican.

