Transportes avanza con las obras de reducción del ruido de las autopistas A-7S y A-92 en Almería A partir del 8 de septiembre se cortará el tráfico en el ramal de salida sentido Almería en el kilómetro 824 de la A-7

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando actuaciones para reducir el ruido en las autovías A-7S y A-92, a su paso por El Ejido, La Mojonera, Vícar y Gádor, en la provincia de Almería. El presupuesto vigente es de 11,56 millones de euros. Esta obra recoge seis actuaciones que se localizan en los siguientes puntos:

Cinco tramos de la autovía A-7 entre los kilómetros 806,45 y 824,54, en uno u otro margen y en la vía de servicio.

Un tramo en sentido Granada de la autovía A-92, entre los kilómetros 381,53 y 382,35. Actualmente se han iniciado los trabajos en la A-92, a la altura del término municipal de Gádor, sin afectaciones significativas al tráfico, así como en el tramo de la A-7 entre los kilómetros 824,54 y 824,789, a la altura del Colegio Artero Pérez de El Ejido. Para ejecutar las obras de este último tramo, es necesario cortar el ramal de salida de la margen izquierda (sentido Murcia) del enlace 824 de la E-15/A-7.

Los trabajos a llevar a cabo son la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento existente por uno fonoabsorbente. Para poder instalar las pantallas acústicas se precisa que se produzcan desvíos y señalizaciones provisionales para disponer de una zona de trabajo adecuada que permita llevar a cabo la reposición de servicios afectados.

Además, habrá una ejecución de las obras de cimentación (pilotes y viga de atado, en la que se dejarán embebidos los pernos a los que se atornillarán los perfiles de las pantallas).

También se colocarán los paneles que constituyen las pantallas antirruido.

El ramal de salida permanecerá cortado desde el lunes 8 de septiembre a las 8:00 hasta el domingo 28 de diciembre. Mientras tanto, permanecerán habilitados al tráfico el resto de ramales del enlace. Para salir por el enlace 824 desde la margen izquierda será necesario continuar hasta el enlace 823 y realizar un cambio de sentido.