Foto de familia de las personas participantes en esta acción formativa.

El talento almeriense vuelve a casa para ilusionar y formar a jóvenes promesas

Cuatro músicos internacionales originarios de la provincia lideran D'Gata Brass Week, un curso único en Andalucía que apuesta por la excelencia en viento metal y la dinamización cultural de Almería

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:44

D'Gata Brass Week ha celebrado este verano su segunda edición consolidándose como una propuesta pionera en Andalucía para la formación de jóvenes músicos de viento metal. El curso, impulsado por cuatro músicos almerienses con trayectorias internacionales, ha reunido a 25 alumnos procedentes de distintos puntos de la provincia y otras regiones andaluzas como Córdoba, Sevilla o Granada.

Como una propuesta impulsada por un grupo de jóvenes músicos, el proyecto ha salido adelante gracias a la implicación de entidades como Clasijazz, que ha cedido sus instalaciones, y de una tienda valenciana especializada en instrumentos musicales que ha apostado por la iniciativa.

Maestros de primer nivel con sello andaluz

Entre las novedades de esta edición se han incluido clases magistrales impartidas por músicos de primer nivel como Pablo Guerrero, tuba de la Orquesta Sinfónica de Málaga, Bernabé Poveda, trompeta solista de la Orquesta Ciudad de Granada, y Pedro Pastor, reconocido trombonista natural de Macael y miembro de la Banda Municipal de Granada.

La dirección artística del curso corre a cargo de cuatro músicos almerienses que desarrollan sus carreras en el extranjero. Ellos son Raúl Sabiote-Sánchez, solista internacional de bombardino afincado en Suiza, Mario Montes, trombón solista de la Ópera Estatal de Hamburgo, Francisco José Carmona, trompa solista de la Sinfonieorchester/Theater Aachen, y David Pérez, trompetista freelance residente en Países Bajos.

Ciclo de conciertos

D'Gata Brass Week no se limita al ámbito académico. Su programación incluye un ciclo de conciertos nocturnos abiertos al público que ha permitido el encuentro entre jóvenes talentos y personas a quienes les gusta la música. El festival lo inauguró una joven banda, seguida por un sexteto de jazz integrado por músicos almerienses formados en Barcelona, y culminó con un concierto final protagonizado por los propios alumnos del curso.

Almería, epicentro del viento metal

La apuesta de D'Gata Brass Week es doble: por un lado, ofrecer formación musical de calidad adaptada a las nuevas generaciones de intérpretes andaluces, y, por otro, posicionar a la provincia de Almería como referente nacional en el ámbito del viento metal. Un objetivo ambicioso, pero con bases sólidas: «Ahora mismo no existe otro curso con estas características en toda Andalucía», aseguran sus impulsores.

Para el equipo organizador, formado íntegramente por músicos almerienses de Macael, Berja, Cuevas del Almanzora y otras localidades, este proyecto no solo representa una oportunidad formativa, sino también un acto de compromiso con la cultura de su tierra.

Mirando a futuras ediciones

La intención es clara: seguir creciendo. En palabras de sus organizadores, la tercera edición incluirá más conciertos, más actividades y, esperan, más apoyo en esta iniciativa que va creciendo. «Es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo y sin apenas recursos. Pero creemos en lo que hacemos. Solo falta que también crean en nosotros desde las administraciones».

D'Gata Brass Week es, en definitiva, un ejemplo de cómo el talento emigrado puede volver a casa para hacer crecer la cultura, ilusionar a las nuevas generaciones y dinamizar el panorama musical desde el compromiso y la excelencia.

