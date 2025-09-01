Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El subdelegado del Gobierno da la bienvenida al nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería

José Antonio Carvajal Cantarero cuenta con más de tres décadas de servicio en la Benemérita

R. I.

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:29

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido este lunes el primer encuentro oficial con el coronel José Antonio Carvajal Cantarero, recientemente nombrado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia.

Durante la reunión, el subdelegado ha dado la bienvenida al nuevo responsable del Instituto Armado en Almería y le ha transmitido sus mejores deseos en la nueva etapa profesional que inicia al frente de la Comandancia.

«Quiero trasladar al coronel Carvajal mi más cordial bienvenida a la provincia de Almería y desearle los mayores éxitos en la trayectoria que comienza al frente de la Guardia Civil. Estoy convencido de que su amplia experiencia y su profundo conocimiento del Cuerpo serán una garantía para seguir reforzando la seguridad y la protección de los almerienses», ha señalado el subdelegado.

José Antonio Carvajal Cantarero (Nerja, 1969) ingresó en la Academia General Militar en 1989 y cuenta con más de tres décadas de servicio en la Guardia Civil. Ha desempeñado destinos en las Comandancias de Barcelona, Cádiz y Málaga, donde ha ejercido responsabilidades propias de la Jefatura de una Comandancia como responsable de recursos humanos, materiales y financieros, jefe de Policía Judicial e Información y, más recientemente, como jefe de Operaciones. Tras su ascenso a coronel, inicia ahora una nueva etapa al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

El subdelegado ha destacado también «el compromiso y la excelente labor que la Guardia Civil desarrolla en la provincia», poniendo en valor la estrecha colaboración y coordinación existente entre el Cuerpo y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones y colectivos sociales.

