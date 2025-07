Sánchez Teruel: «Moreno Bonilla deja de invertir cada año en Almería una media de 192 millones de euros»

Andrés Maldonado Almería Martes, 22 de julio 2025, 12:13 Comenta Compartir

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha desvelado que «de cada 100 euros que el Gobierno de Moreno Bonilla pone en los presupuestos para Almería, únicamente ejecuta 15 y deja sin gastar 85», por lo que sostiene que la media anual de lo no ejecutado en la provincia desde que gobierna el Partido Popular asciende a 192 millones de euros.

Para Sánchez Teruel, «este engaño se traduce en menos profesionales sanitarios, menos docentes de los que debería haber y, en términos generales, más desigualdades y oportunidades perdidas para los almerienses». En concreto, ha dicho, «la falta de inversiones supone más tiempos de espera para una cita médica, para un tratamiento o una intervención quirúrgica, más hacinamiento en las aulas y más aulas prefabricadas; también que existan almerienses de primera y de segunda en el acceso a servicios públicos o que se retrase la modernización del tejido productivo en estos años de bonanza».

El diputado socialista en el Parlamento andaluz ha cifrado la inversión acumulada de proyectos presupuestados en la provincia, pero no ejecutados en estos más de seis años de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía, en 1.150 millones de euros. «Cada año anuncian actuaciones que luego no ejecutan o que se ejecutan mucho más allá del tiempo previsto, repitiendo las mismas cifras todos los años», y ha puesto como ejemplo de esos incumplimientos las obras para el abastecimiento en alta de los 19 municipios del Valle del Almanzora que anunció en 2020 la entonces consejera, Carmen Crespo, con una inversión de 25 millones de euros y la creación de 350 empleos. En este punto, Sánchez Teruel ha recordado que «para ocultar que no la han hecho trataron de confundir a los almerienses con una obras de emergencia por la sequía, pero hoy en día no hay nada de nada de ese proyecto después de cinco años».

De la misma manera, también se ha referido a proyectos «ya clásicos» en los presupuestos de todos los años, «que siempre repiten porque nunca se cumplen», como la nueva sede judicial de Huércal-Overa o la inversión que se iba a destinar a Las Salinas del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Sin inversiones en servicios públicos

José Luis Sánchez Teruel ha criticado que en el ámbito de la salud «haya importantes actuaciones que se han prometido en los presupuestos a lo largo de estos años de gobiernos del PP en Andalucía, pero que nunca se han realizado», como el nuevo edificio de Nefrología para el hospital de Huércal-Overa, el edificio norte para ampliar el hospital de Poniente, la reforma de las urgencias y de la UCI del hospital Torrecárdenas o los nuevos centros de atención primaria de Huércal-Overa o Albox.

En materia educativa, sostiene que «son muchas las visitas de consejeros prometiendo obras que luego no se ejecutan». En concreto, ha indicado, «ahora mismo hay 50 actuaciones prometidas que están valoradas en más de 100 millones de euros y que no se han ejecutado», entre las que se encuentran el IES de Las Marinas en Roquetas de Mar, la reforma de la Escuela de Arte o el CEIP Ángel Suquía en Almería. No obstante, a su juicio, «uno de los mayores timos a los almerienses» es el Agridomo, también conocido como el Smart Green Cube, como sede del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura de Andalucía, «del que no se sabe nada».

Para Sánchez Teruel, «todos estos incumplimientos tienen consecuencias en forma de servicios públicos deteriorados o tensionados por la falta de inversiones y suponen oportunidades perdidas para la economía almeriense, porque no es lo mismo tener un Polo de Innovación en 2023 que en 2030 o tener unos fondos de Transición Justa invertidos en 2023 que en 2027».