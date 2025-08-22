Revuelo ante la aparición de un flamenco en una playa de Adra La inesperada visita ha sorprendido a bañistas y turistas en la playa de San Nicolás, donde el ave ha permanecido varios minutos antes de emprender vuelo

E. Gabriel Llanderas Almería Viernes, 22 de agosto 2025, 21:01

La playa de San Nicolás de Adra se ha convertido en el escenario de un acontecimiento insólito cuando un flamenco ha aparecido en la arena, despertando la sorpresa de vecinos y turistas que se encontraban allí.

El ave se ha dejado ver pasadas las cinco de la tarde y ha permanecido varios minutos en la zona, recorriendo a paso tranquilo y con sus características zancadas un buen trecho de arena, entre toallas, sombrillas y bañistas. Ha sido el tiempo suficiente para que decenas de personas hayan conseguido inmortalizar el momento con sus teléfonos móviles.

Algunos bañistas se han acercado con cautela, aunque el flamenco ha mantenido una actitud tranquila hasta que finalmente ha emprendido vuelo, dejando tras de sí una estampa difícil de olvidar.

Un visitante inesperado

Expertos en fauna explican que estas aves suelen habitar en humedales y marismas, pero no es extraño que, durante sus desplazamientos, hagan escala en puntos de la costa mediterránea. La proximidad de espacios naturales como las salinas y el paraje de Punta Entinas-Sabinar podría estar detrás de esta singular visita a la playa abderitana.

«Este parece un ejemplar joven», indican expertos, al tiempo que añaden que «en las Albuferas de Adra ya se ven flamencos y son frecuentes en la mayoría de nuestros humedales costeros. En Almería no se reproducen, en Andalucía las colonias reproductoras están en Fuente de Piedra y las Marismas del Odiel».

No es la primera vez

La presencia de flamencos en la costa de Adra no es un hecho aislado. En 2017, un ejemplar fue localizado en la playa de La Caracola con una pequeña luxación en el ala que le impedía volar. Tras ser atendido por Protección Civil y el Seprona, y revisado en una clínica veterinaria, el ave pudo recuperarse y regresó posteriormente a su hábitat natural.

La aparición de este nuevo flamenco vuelve a poner de relieve la riqueza natural que rodea al litoral almeriense y el hecho de que esta es una época de migración de aves y es algo que pasa todos los años, según indican, algo que coincide con el avistamiento los pasados días de cientos de cigüeñas en la capital y otros puntos de la provincia de Almería.

