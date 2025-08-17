Reino Unido lidera el tráfico en julio en El Alquián: uno de cada tres viajeros procede de Inglaterra Le siguen Bélgica, con 10.063 viajeros, República Checa, con 5.517 y Holanda, con 3.929

David Roth Almería Domingo, 17 de agosto 2025, 23:28

A lo largo del mes de julio, el Aeropuerto de Almería registró un total de 96.374 pasajeros, de los cuales 56.902 fueron internacionales y 39.472 nacionales, situando el tráfico extranjero en un 59% del total de viajeros y el nacional en un 41%.Dentro del tráfico foráneo, Reino Unido lideró el tráfico con 33.516 personas, acumulando un 35% del total del aeropuerto.

Esto se traduce en que uno de cada tres pasajeros que recalan o parten de El Alquián proceden de aeropuertos británicos. Le siguen Bélgica, con 10.063 viajeros (10,4%), República Checa, con 5.517 (5,7%) y Holanda, con 3.929 (4,1%). Otros mercados como Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y Polonia suman alrededor del 8% restante, mientras que destinos más pequeños como Islandia, Cabo Verde, Líbano o Estados Unidos representan porcentajes muy reducidos del total global, con vuelos charter.

En cuanto al tráfico nacional, Madrid-Barajas concentra 15.657 pasajeros (16,3% del total), seguida de Barcelona-El Prat con 6.125 viajeros (6,4%) y Sevilla con 3.016 (3,1%). Melilla aporta 4.863 pasajeros (5%) y Gran Canaria suma 1.759 (1,8%). Otras rutas nacionales como Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera, Málaga, Almería, Alicante o León completan pequeñas cuotas individuales, reflejando la dispersión del tráfico dentro del país. Entre los aeropuertos internacionales más relevantes conectados con Almería destacan Manchester, con 9.539 pasajeros (9,9% del total), Bruselas con 5.293, Londres-Stansted con 4.595, Birmingham con 4.529, Londres-Gatwick con 4.454 y Praga con 3.729 viajeros.

Otras rutas internacionales significativas incluyen Rotterdam (3.921), Brno (1.788) y Oporto (1.391). También se registran vuelos a destinos más pequeños como Islandia, Cabo Verde, Eslovenia, Portugal y Estados Unidos, con cifras mucho más reducidas.