Estos son los refugios climáticos habilitados en Almería para resistir el calor

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía varios espacios municipales para refrescarse ante la alerta amarilla por temperaturas extremas

David Roth

Almería

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:49

Ante la alerta amarilla por altas temperaturas declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por la persistencia del calor en la ciudad, el Ayuntamiento de Almería puso este lunes a disposición de la población varios espacios municipales como refugios climáticos para que los ciudadanos pudieran protegerse de las altas temperaturas durante las horas más críticas del día.

Los espacios habilitados fueron el Museo de la Guitarra, el Centro de Integración Social de los Almendros, la Biblioteca Central José María Artero y el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Estos refugios estarán abiertos desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, ofreciendo un lugar fresco y seguro para quienes lo necesiten.

El consistorio recordó asimismo a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones durante la ola de calor, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

