La provincia recibe el 5,4% de los fondos Next Generation que ha ingresado Barcelona en 2024 La economía almeriense ha percibido 41,4 millones de euros ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia frente a los 767,1 de la catalana

Cristina Vallejo / M. C. Callejón Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:28

La economía almeriense ha recibido un total de 41,4 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a cierre de 2024, según las últimas cifras actualizadas de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Se trata de recursos procedentes del instrumento que diseñó la Unión Europea para favorecer la recuperación tras la pandemia y para impulsar la transformación productiva del viejo continente hacia un modelo más sostenible y más digital. En cada país, el dinero se distribuye según un programa elaborado por su Gobierno que, previamente, ha tenido que ser aprobado por Bruselas y que, en España, se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Almería es la vigésimo primera provincia de España -con una cantidad que supone el 5,4% de lo recibido por la de Barcelona (767,1 millones), que ocupa el primer lugar- en recepción del dinero comunitario que primero Bruselas transfiere al Estado y este, a través del Gobierno central, distribuye entre autonomías y entidades locales en las conferencias sectoriales que convoca cada ministerio y en las que participan los consejeros regionales del ramo. Luego, el gobierno de cada territorio realiza sus concursos y licitaciones para asignar los recursos percibidos a los proyectos que se desarrollan en su área.

Principales planes a financiar

Estos 41,4 millones de euros son los que han llegado a Almería durante el pasado año movilizados por los ayuntamientos de la provincia a partir de las inyecciones de Bruselas vía Gobierno central. De acuerdo con la información recopilada por la AIReF, algunos proyectos destacados que han sido financiados por los Next Generacion en este territorio incluyen, entre los que superan el millón de euros, el Plan de Recuperación y Resiliencia del Ayuntamiento de Almería que recoge en la Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility, por 3,7 millones de euros; la construcción del Agriculture Experience Center que el Ayuntamiento de El Ejido ha planteado en el núcleo de Almerimar, por 2,2 millones; la primera fase del proyecto singular 'Corredor peatonal de Cantoria', promovido por su ayuntamiento por 1,8 millones; el proyecto 'Respeto y respiro, rehabilitación energética y cambio de uso a edificio administrativo' del inmueble del número 5 de la calle Sevilla de Macael, acordado por el pleno municipal por 1,2 millones; y la adecuación de espacios urbanos, implementación de itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad en calles del centro de El Ejido, por 1,2 millones.

Algo por encima del millón de euros se encuentran también la construcción de itinerarios peatonales accesibles en la zona de Poniente de Almerimar, en El Ejido; las obras de reforma y ampliación del mercado de abastos de Cuevas del Almanzora; el proyecto de rehabilitación arquitectónica del Cuartel de Carabineros para su uso como Centro de Experiencias Gastronómicas en Níjar; y la rehabilitación del edificio municipal de la calle Maestros, también en Níjar.

La cifra almeriense está muy lejos de la provincia que más fondos comunitarios ha recibido hasta el momento, que es Barcelona. El volumen de recursos económicos percibido por este último territorio, 767,1 millones de euros, multiplica por casi 20 veces el ingresado por Almería (41,4 millones de euros).

Tras Barcelona, la segunda provincia en la que más fondos comunitarios han llegado a la economía real ha sido Madrid, con 296 millones. Y en tercer lugar se encuentra la capital andaluza, Sevilla, con 202 millones, cantidad que quintuplica los recursos europeos inyectados en el tejido productivo almeriense.

Por delante de Almería también se halla más de una veintena de provincias españolas, aunque por encima de los 100 millones de euros solo se encuentran Las Palmas, Guipúzcoa, Valencia y Murcia.