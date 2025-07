Los profesores almerienses de las escuelas concertadas recuperan la jubilación parcial

M. Stuber Almería Jueves, 24 de julio 2025, 23:02 Comenta Compartir

Después de un año de insistencia, reuniones infructuosas, manifestaciones y hasta seis mesas de negociación rotas, los profesores andaluces de la concertada recuperan el derecho de la jubilación parcial que habían perdido el pasado 31 de marzo, cuando la Consejería de Educación decidió no prolongar un acuerdo que estaba en funcionamiento desde enero de 2022, firmado por el entonces consejero del ramo, Javier Imbroda. Este pasado viernes se alcanzó un nuevo pacto para recuperar este derecho.

La piedra angular de este asunto, que era que la Junta se volviera a comprometer a asumir los pagos a la Seguridad Social correspondientes a la rebaja de la jornada laboral del 75%, echa a rodar finalmente. «Cerramos el acuerdo para recuperar la jubilación parcial. Hay una consonancia total con la Consejería de Educación. Queda desarrollarlo, pero entrará en vigor el próximo mes de septiembre y se podrá presentar en esa fecha», indicaba a este periódico el presidente de FSIE en Andalucía, Rafael Martínez. Los últimos flecos se cerraron en una negociación en la que participó el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, y el director general de la misma, Rafael Salas.

En el acuerdo marco que incluye la recuperación de la jubilación parcial, se incluyen otros puntos que mejorarán la situación laboral de los docentes. Entre otros, se incluye una garantía de mantenimiento del empleo y la apertura de un estudio orientado a la equiparación salarial y laboral con el personal de los centros públicos que son titularidad de la Junta de Andalucía. Por otra parte, este acuerdo también contempla mejoras retributivas para el personal de administración y de servicios de los centros.

Volviendo a la materialización de la jubilación parcial. El acuerdo alcanzado mejora incluso el vigente hasta el pasado 31 de marzo. Entonces, el escenario era del de una jubilación parcial al 50%. Ahora, esta jubilación se eleva al 75%.

Entre los sindicatos de la mesa de negociación que han ratificado el acuerdo mencionado también está UGT. Un portavoz del sindicato, Daniel Lozano, realiza una valoración. «Tras varios meses de trabajo con la Consejería en la Mesa de la Concertada, desde UGT valoramos de forma positiva este acuerdo, que nos ha permitido mantener la jubilación parcial anticipada en Andalucía, un derecho que estaba en peligro de desaparecer. Además, el acuerdo recoge medidas importantes como la bajada de ratio, la recuperación del antiguo acuerdo de centros en crisis, el aumento de plantilla, el complemento del PAS o la desburocratización de los centros, cuestiones todas ellas que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la concertada».

Por otra parte, añade que «es cierto que no hemos logrado todavía la PEA, una reivindicación histórica que UGT lleva años defendiendo, pero por primera vez se abre la puerta a una negociación con la Administración. Por tanto, consideramos que este paso, sin ser definitivo, es importante», «Como sindicato mayoritario en Andalucía y con una amplia experiencia negociadora en todos los sectores públicos, ha sido gracias a la presión, el trabajo y la capacidad de diálogo de UGT que este acuerdo ha podido salir adelante. Y no nos conformamos: seguiremos luchando por un nuevo acuerdo retributivo, el pago delegado del PAS, la PEA y la creación de sexenios, entre otras mejoras. Este acuerdo no es un punto final, sino un avance necesario en un camino que sigue abierto», sentencia Lozano.

Requisitos

La Consejería de Hacienda ya ha dado el visto bueno a asumir también los gastos de una sobredotación de siete horas lectivas al centro. Esto garantiza, a la vez, que el relevista que cubra la plaza del docente prejubilado pueda ser contratado a jornada completa.

¿Cuántos docentes de la concertada se podrán beneficiar de la prejubilación parcial? Para contestar a este pregunta, hay que recordar primero los requisitos. Estos son tener 63 años y contar con 35 años de cotización, según detalla el FSIE. Las actuales estimaciones que manejaría la Consejería de Educación muestran que unos 300 docentes se podrían acoger a la prejubilación el curso que viene. El dato hace referencia a toda Andalucía.

Castillo valora el acuerdo por que aportará nueve medidas de mejora La Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, explicó ayer en el Parlamento de Andalucía que el acuerdo firmado con las patronales y los sindicatos FSIE, USO y UGT, que representan a más del 90% de la Mesa de la Concertada, supone dar respuesta a demandas de muchos años y permite mejorar los centros y las condiciones laborales de los trabajadores, así como la calidad de la atención educativa del alumnado. Por ejemplo, se ha acordado la participación en programas de refuerzo de plantilla orientado a la mejora de competencias clave y al programa de zonas de transformación social.