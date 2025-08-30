Una ofrenda de fe y flores Miles de almerienses llevan principalmente nardos a la Virgen del Mar en uno de los actos más multitudinarios y esperados de la Feria de Almería

Los almerienses han mostrado un año más su devoción a la Virgen del Mar en la Ofrenda Floral, que ha reunido a miles de almerienses, los cuales han querido honrar a la Patrona de Almería en su Santuario. Desde primera hora, los almerienses han acudido con flores, principalmente nardos, en la tradicional Ofrenda Floral, viviéndose momentos de emoción y profundo sentimiento.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acudido vestida con la indumentaria tradicional almerienses, como gran parte del Equipo de Gobierno, y ha rendido el merecido homenaje a la Patrona de Almería.

Uno de los momentos más espectaculares se ha producido cuando un efectivo de los bomberos se descolgaba desde un coche escalera por una cuerda y descendía boca abajo con el ramo de flores en el brazo. Con la Hermandad Virgen del Mar a la cabeza, los gritos de «¡Viva la Virgen del Mar, viva la patrona de Almería, viva la madre de Dios!» han sido la nota dominante.

La alcaldesa ha manifestado que «la Virgen del Mar está presente a lo largo del año en nuestra ciudad, cuidándonos y protegiéndonos, y más aún en las fiestas que organizamos en su honor. Por eso, un año más el Ayuntamiento acompaña a la Hermandad de la Virgen del Mar en la Ofrenda Floral, con la participación de representantes de las diferentes instituciones. Quiero dar las gracias a la hermandad por la maravillosa organización y lo bien que están transcurriendo los actos religiosos».

En la ofrenda la mantenedora ha sido María Dolores Martín Sáez, que ha ido dando la bienvenida a cada cortejo que ha realizado la Ofrenda a la Patrona de Almería. Los actos religiosos continuarán hoy, sábado, a las 20:00 horas, con la celebración de una Eucaristía, y al finalizar, se cantará la Solemne Salve e Himno a la Virgen del Mar, con la participación de la coral Virgen del Mar.

Mañana, domingo, se celebrará, también en la Catedral, a las 11:00 horas, la solemne misa estacional presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a las 20:00 h, la procesión votiva de alabanza a la Virgen del Mar, acompañada por la imagen de San Indalecio, patrón de Almería. Una procesión que saldrá desde el Santuario de la Virgen del Mar.