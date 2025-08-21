Ocho líneas y 26 vehículos llevarán en autobús a los almerienses a la Feria Este año se producen cambios en algunas líneas por las obras ejecutadas en varios puntos de la ciudad, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los itinerarios actualizados en la página web de Surbús

Ideal Almería Jueves, 21 de agosto 2025, 21:27

Con motivo de la Feria de Almería 2025, el Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del transporte público, ALSA-Surbús, han anunciado un refuerzo en los servicios de autobús para facilitar una movilidad sostenible tanto a los almerienses como a los visitantes. La feria, que se celebra en honor a la Virgen del Mar, tendrá lugar del 22 al 30 de agosto, aunque el servicio de autobús se extenderá hasta las 7:00 horas del 31 de agosto.

Bajo el eslogan '¡Muévete a la Feria en bus!', se busca fomentar el uso del transporte público en detrimento de los vehículos privados, que en días de gran afluencia generan atascos innecesarios. Para ello, el servicio será reforzado con un total de 26 vehículos distribuidos en ocho líneas especiales que conectarán diferentes barrios de la ciudad directamente con el Recinto Ferial. Las líneas regulares seguirán prestando servicio, por lo que habrá hasta 54 autobuses en funcionamiento en las horas de mayor movilidad.

Novedades

Una de las principales novedades de este año es la modificación de los itinerarios de las líneas regulares L3, L4, L7, L11 y L12, debido a las obras del Paseo de Almería y la demolición del puente de la Avenida del Mediterráneo. Se recomienda a los usuarios consultar los itinerarios actualizados en la página web de Surbús (www.surbusalmeria.es), así como a través de su aplicación móvil y redes sociales. La concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha animado a los ciudadanos a utilizar este servicio para mejorar los flujos de circulación y evitar atascos, sugiriendo planificar los viajes con antelación.

Líneas

Las ocho líneas especiales de autobús para la feria son la F1, que conectará La Salle con el Recinto Ferial con una frecuencia de 10 minutos ; la F2, desde la Calle Granada con una frecuencia de 8 minutos ; la F3, que saldrá de Pescadería con una frecuencia de 13 minutos ; y la F4, que unirá Piedras Redondas con el Recinto Ferial cada 22 minutos. También estará la línea F5 desde El Alquián, que este año se adentrará en el barrio de Loma Cabrera, con una frecuencia de 25 minutos. Además, la F6 conectará Retamar con el Recinto Ferial cada 30 minutos ; la F7, desde Torrecárdenas, tendrá una frecuencia de 20 minutos ; y la F8, desde la Cruz Roja, con una frecuencia estimada de 25 minutos.

Tarifas

La tarifa para todos los servicios especiales de autobús de la Feria es de 1,30 euros. El horario de los servicios de la Feria será de 20:00 a 7:00 horas del día siguiente, aunque este intervalo puede variar según la demanda. Los días miércoles 27 de agosto ('Día del Niño'), viernes 29 y sábado 30, el servicio comenzará a las 19:00 horas. Por motivos de seguridad, los carritos de bebé deberán ir plegados y se deberá acceder por la puerta delantera. Cualquier incidencia o cambio en los horarios será comunicado a través de la web de la empresa, su app móvil y redes sociales.

Paradas en el Ferial

En cuanto a las paradas, se han establecido paradas de autobús en la Calle Árbol del Paraíso, zona norte y a la altura de la calle Acebo. Las paradas de taxi se ubicarán en la Avenida Árbol del Paraíso, en sentido ascendente, en el tramo entre la rotonda de la calle Acebo y el Camino de la Goleta.

Servicios en el Cooltural

El Cooltural Fest, que se celebra del viernes 22 al domingo 24 de agosto, contará con un servicio especial de autobuses de ida y vuelta proporcionado por la organización.

El servicio de ida funcionará desde las 17:00 hasta las 22:00 horas , con paradas en la avenida Federico García Lorca (junto al Colegio Internacional Stella Maris) y en el Escenario Playa , con llegada al Recinto Ferial.

El servicio de vuelta será ininterrumpido desde las 00:00 hasta las 04:30 horas , y hará recorridos alternos de norte a sur. Para utilizar este servicio, los tickets deben adquirirse exclusivamente online en la página web del festival, ya que no se venderán en los autobuses ni en las paradas.

Aparcamientos

Para quienes opten por ir en coche, el Ayuntamiento habilitará cuatro parcelas de aparcamiento cerca del Recinto Ferial con hasta 2.431 plazas.

Se añadirá una quinta parcela con 350 plazas adicionales en caso de que las otras se llenen. El aparcamiento principal, ubicado junto al estadio de la Unión Deportiva Almería, tendrá un coste de cuatro euros y cuenta con 1.381 plazas.

Otras parcelas estarán disponibles en la calle Mezquita, en las calles Algazul, Dra. Milagros Rivera y Vía de servicio Avenida Vega Acá, y en las calles Algazul, Bizet y Miguel de Molina, con un precio de tres euros.

Sin ROA por las tardes

Por último, el servicio de regulación de parada y establecimiento en vías públicas (ROA) será suspendido por las tardes durante la Feria.

Funcionará con normalidad solo por las mañanas (de 09:00 a 14:00 horas) y quedará sin servicio por las tardes hasta la finalización de la Feria.