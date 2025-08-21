El Consorcio de Tranporte facilita servicios de bus directos a la Feria de Almería desde el Bajo Andarax Estos servicios adicionales operarán los días 22, 23, 29 y 30 de agosto, con salidas desde el área metropolitana alrededor de las 21.30 y regresos a las 4.30 de la madrugada.

Ideal Jueves, 21 de agosto 2025, 21:26

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería reforzará sus servicios de autobús nocturnos para la Feria de Almería 2025. Este tercer Plan de Transporte para la Feria busca facilitar el acceso al recinto ferial a los habitantes de los municipios del Bajo Andarax. Las líneas M-102, M-103 y M-106, que dan servicio a Gádor, Benahadux, Rioja, Huércal de Almería, Viator, Pechina y Santa Fe de Mondújar, tendrán servicios extraordinarios.

Estos servicios adicionales operarán los días 22, 23, 29 y 30 de agosto, con salidas desde el área metropolitana alrededor de las 21:30 y regresos a las 4:30 de la madrugada.

La parada exclusiva para las líneas metropolitanas se ubicará en la zona norte del aparcamiento del Estadio Power Horse, la cual contará con señalización específica. Los usuarios de la tarjeta metropolitana de transporte disfrutarán de un 70 por ciento de descuento en el precio del billete, lo que les permitirá viajar por 0,53 céntimos de euro.