«Lo que necesita Almería es zona verde, no más cemento» El colectivo vecinal Bastetania reclama que los terrenos liberados con el soterramiento se conviertan en jardines y parques

La Asociación de Vecinos Bastetania ha emitido un comunicado en el que reclama «que los terrenos liberados con el soterramiento en Almería se conviertan en jardines y parques». «Todavía estamos a tiempo –arranca dicho texto– pues es uno de los grandes déficits históricos que todavía mantiene nuestra ciudad». Para esta organización vecinal, si bien con estas nuevas zonas verdes «no se arregla el problema sí que lo reduce, teniendo en cuenta que estamos hablando del centro de la ciudad, donde es muy difícil conseguir terrenos libres».

Critica Bastetania que «Almería ha tenido, tradicionalmente, una fatal planificación urbanística, en la que los intereses privados han prevalecido sobre el interés general y no han dejado zonas libres, verdes y de esparcimiento». A este respecto, sostiene la asociación que su propuesta «se enfrenta a la más generalizada, la de construir en parte de estos terrenos grandes edificios como se ha hecho en la zona del Toblerone». «Lo que necesita Almería es zona verde, no más cemento», apostilla el comunicado.

«Nuestros gobernantes están saturando de cemento nuestra ciudad, lo que supone que, a más viviendas, más saturación de tráfico, ruidos, molestias… En vez de planificar las nuevas viviendas en zonas apenas saturadas, que las hay. No todos podemos vivir en el centro», valora Bastetania, desde donde consideran que el proyecto para esta zona «se reserva para construir grandes edificios». A su juicio, ello servirá «para seguir con la especulación inmobiliaria, juego en el que no dudan en meterse nuestros dirigentes políticos de una forma vergonzante con la falsa excusa de conseguir fondos para sufragar los gastos de esta obra».

Por otra parte, desde este mismo colectivo consideran que es el momento de que «en esta magna obra se alargue el soterramiento hasta el puerto y se fomenten estos dos tipos de transporte (barco y ferrocarril) para descongestionar nuestras carreteras».

«Lentitud» en las obras

Además, manifiestan «inquietud y malestar» por «la lentitud» con la que se está desarrollando el proyecto para el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la capital. Consideran esta obra «como la más importante de las pendientes en esta ciudad, cuyo espectacular desarrollo económico y urbanístico en los últimos años ha provocado la necesidad imperiosa de integrar las dos partes en que está seccionada por las vías del tren».

Asimismo, destacan la relevancia de «resolver el acceso ferroviario al puerto para que sean viables los planes de futuro de esta importantísima infraestructura, en la que se han hecho cuantiosas inversiones y cuya rentabilidad depende de este servicio». Es por ello que creen que es «urgente» que desaparezcan por completo las vías del ferrocarril en superficie y que también se cree un acceso «subterráneo de la red al puerto, sin que su trazado represente un nuevo obstáculo para la continuidad del tejido urbano».

«Algunos colectivos sociales nos manifestábamos hace más de 20 años con estas propuestas, las distintas administraciones han tenido tiempo de planificar y buscar los fondos necesarios, no vale que vengan ahora con prisas y a hacer las cosas mal, porque lo que no se haga correctamente ahora no se va a poder corregir en el futuro», concluye el documento de la asociación de vecinos almeriense.

Un área de recreo en el solar del Toblerone

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, trasladó a finales de mayo una misiva al ministro de Transportes, Óscar Puente, para plantear una propuesta alternativa para destinar a «zona de expansión y de recreo a través de zonas verdes» la parcela resultante del derribo del Toblerone, junto a la antigua estación de tren y donde ya se levantan dos torres residenciales, dado que la entrada de fondos europeos para financiar el soterramiento no haría imprescindible el uso de plusvalías derivadas de futuros residenciales para financiar la actuación.

Una propuesta, esta, que, según el equipo de gobierno en el Ayuntamiento deAlmería «no se vio con buenos ojos» en un primer momento desde Adif puesto que se pretende «rentabilizar lo máximo» los terrenos, si bien la entrada de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) para ejecutar las obras del soterramiento podría facilitar un cambio de planes y esquivar nuevas construcciones en este espacio.

«No tiene mucha lógica que Adif, siendo una empresa pública, pues quiera rentabilizar poniendo en carga esos terrenos y construyendo ese edificio», valoró la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, sobre este asunto a comienzos de junio y recalcó que desde el Ayuntamiento ya se le pidió a Adif que se rebajara la edificabilidad de esos espacios «para que no hubiera un impacto visual de torres tan altas».

Cualquier actuación de este tipo debe debatirse en Consejo de Administración de la Sociedad Almería Alta Velocidad, conformada por Adif, Ministerio de Transportes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería.