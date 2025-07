Muere de Pulpí al hospital en una ambulancia sin personal médico

Nerea Escámez Almería Lunes, 21 de julio 2025, 23:40 Comenta Compartir

Un hombre de 77 años ha muerto en el trayecto de una ambulancia medicalizada, donde no iba ningún profesional sanitario, desde Pulpí hacia el Hospital La Inmaculada, de Huércal-Overa.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio cuando, tras recibir el aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se movilizó al vehículo a las 17:35 horas, para trasladar al varón, de origen británico y paciente asmático con disnea. Sin embargo, el hombre llegó fallecido al centro hospitalario y no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Según ha podido saber IDEAL ALMERÍA, el varón había utilizado previamente el Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía alertando de que no podía respirar, motivo por el que fue derivado con un operador para atender su emergencia.

Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en relación con la atención prestada el pasado 18 de julio en el municipio de Pulpí, han indicado a este periódico que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó que, tras recibir una alerta a través del servicio 112 sobre una persona con dificultades respiratorias, motivo por el que se activó de inmediato una unidad de transporte sanitario que fue movilizada y acudió al domicilio indicado, trasladando al paciente al centro hospitalario de referencia (Hospital La Inmaculada). Salud informa que, «lamentablemente, y pese a los esfuerzos realizados, el fallecimiento de la persona fue confirmado en el hospital».

«Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 queremos trasladar nuestro más sincero pésame a la familia y entorno del paciente. Por respeto a la intimidad y en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, no se ofrecerán más detalles sobre el caso», han subrayado desde Salud.

Pese a este hecho, los sindicatos insisten en «denunciar el uso indebido de ambulancias sin el equipamiento necesario ni personal cualificado suficiente para atender urgencias sanitarias».

«Extrema gravedad»

En un escrito dirigido a la Consejería de Salud y Consumo, CSIF ha alertado del «uso continuado de ambulancias denominadas no asistenciales (tipo A1) en los servicios de Urgencias, que no cuentan con el personal sanitario mínimo de dos técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), indispensable para cualquier tipo de actuación básica de urgencias y necesario para la atención técnico-sanitaria durante el traslado de los pacientes hacia el hospital de referencia». Además, se ha subrayado «el uso impropio de aquellas ambulancias (tipo C) que, según la ley, tienen que movilizarse también con personal de enfermería y, según los casos, con personal médico y que, nuevamente, se utilizan para el traslado de pacientes sin ninguna supervisión por parte de personal sanitario».

Una práctica que, a juicio del sindicato, es «de extrema gravedad y que pone en riesgo directo la vida de los ciudadanos andaluces» por parte de la Administración autonómica y con la tolerancia pasiva de las empresas concesionarias del servicio.

«El uso de este tipo de ambulancias para atender urgencias sanitarias es absolutamente contrario a la normativa vigente y carece del respaldo legal, técnico y profesional necesario», ha explicado el responsable del área de transporte sanitario de CSIF Andalucía, Antonio Luis Gómez, quien ha añadido que «esta práctica sucede en toda Andalucía y puede tener consecuencias trágicas».