Llega la tercera edición del festival 'Made in María' El evento musical cuenta con estilos para casi todos los gustos, incluyendo pop, boleros, rumbas y rock, y se celebra en el Parque Conventos

El municipio de María celebra este sábado la tercera edición del 'Made in María Festival' en el Parque Conventos, calle Hornos, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Este evento promete una jornada musical diversa, con conciertos de pop, boleros, rumbas y rock.

El 'Made in María Festival' se suma a las tradiciones y actividades festivas de agosto, un mes en el que María se llena de vida, cultura y música. Entre las celebraciones más significativas destaca la Romería de la Virgen de la Cabeza, que se ha celebrado el 15 de agosto. Los vecinos y visitantes participan tanto de ella como de la misa rociera en honor a la Virgen, cuya imagen es trasladada en procesión hasta su ermita.

Además de los actos religiosos, la jornada ha combinado diversión y convivencia con una paella gigante, un bingo solidario y un tributo al grupo musical Mecano, de los años 80 y 90.

Una gran devoción

Aunque la patrona oficial de María es Santa Quiteria, la devoción del pueblo se centra en Nuestra Señora de la Cabeza, una talla de madera del siglo XVI atribuida a un escultor jienense. Desde su llegada a María, la imagen ha permanecido en su ermita-santuario, construida en el siglo XVI.

Las celebraciones en honor a la Virgen de la Cabeza combinan tradición, religiosidad y convivencia. El último domingo de abril se celebra la bajada de la imagen en procesión y la misa solemne. Posteriormente, recorre las calles del pueblo hasta regresar a su santuario el primer domingo de junio, con el tradicional 'hornazo de la Virgen'.

Durante todo el mes, María organiza diversas actividades festivas, que incluyen conciertos, concursos y eventos gastronómicos. Hay actividades pensadas para todo tipo de públicos, desde los más pequeños a los mayores, con propuestas que incluyen deporte, cultura, música y otras muchas iniciativas.

Las fiestas y el 'Made in María Festival' reflejan la rica tradición cultural del municipio y ofrecen una excelente ocasión para sumergirse en la vida local y la hospitalidad de sus habitantes en pleno verano.

El municipio más al norte de la provincia

María es una localidad con una gran cantidad de atractivos, no solo los referentes a sus festejos más tradicionales, sino también su patrimonio cultural y su entorno natural. Es el municipio más septentrional de la provincia de Almería, situado en la Comarca de Los Vélez, en un área geográfica que limita al norte con Granada y al suroeste con Murcia. Una zona de su término municipal forma parte del Parque Natural de la Sierra de María-Los Vélez, con extensas arboledas de pinares y encinares, y una riqueza arqueológica que incluye yacimientos y cuevas.

Para algunos, su fisonomía recuerda más a algunos pueblos de la sierra de Granada y Murcia que a los del resto de la provincia, destacando la Iglesia parroquial como su edificio más notable.