El festival que mezcla nostalgia y flamenco revive la rumba en Almería

Hay canciones que marcan a toda una generación, himnos que en su momento arrasaron en las pistas de baile y en las emisoras de radio. Con el paso del tiempo, esas melodías no solo sobreviven, sino que se transforman en auténticas leyendas musicales, mezclando la nostalgia de una época con el ritmo vibrante de los éxitos que nos hicieron mover 'el esqueleto'. Esos temas no solo tienen un valor musical, sino que nos recuerdan la forma en que vivíamos y en muchos casos la energía y la emoción con la que recibíamos la nueva música.

El próximo jueves 28 de agosto los amantes de la rumba y el flamenco de los años 80 del siglo pasado tendrán la oportunidad de celebrar esa música que marcó su juventud. El Recinto de Conciertos del Ferial de Almería vibrará con una noche inolvidable gracias a un festival que promete conjugar a la perfección la nostalgia de la rumba española con el flamenco y el ambiente festivo propio de la Feria.

Gasolinera Fest

Es el 'Gasolinera Fest', un evento que reunirá a un elenco de artistas emblemáticos que han marcado el panorama musical desde hace décadas y que siguen manteniendo viva la esencia del género, porque son muchas las personas que aun los recuerdan y otros muchos jóvenes los que han ido conociendo su legado y haciéndose seguidores del mismo a lo largo de las décadas.

El nombre del festival rinde homenaje a una tradición muy española: durante años, este tipo de música se adquiría en expositores de cintas casettes ubicados en la mayoría de las gasolineras españolas, siendo un punto clave para que la rumba y el flamenco llegaran a todos los rincones del país.

Un plantel de grandes artistas

Entre los protagonistas estará Junco, veterano cantante conocido por su voz única y su larga trayectoria ligada a la rumba y la balada flamenca, que ha sabido renovar su estilo sin perder la autenticidad. También actuará Bordón 4, grupo nacido a finales de los años 70 del siglo pasado y referente de la rumba catalana que mezcla ritmos flamencos con influencias modernas, consolidándose como uno de los grandes embajadores del género a nivel nacional.

La noche contará además con Los Calis, otro grupo histórico que ha acompañado la evolución de la música popular española desde los años 80, llevando la rumba a escenarios de todo el país y conquistando a varias generaciones. Asimismo, subirá al escenario Juan de Los Chunguitos, miembro de la legendaria familia Los Chunguitos, cuyos orígenes y canciones han sido pilares fundamentales en la historia del flamenco-pop y la rumba.

Cerrando la velada estará Rubén Martín, hijo de Dioni y sobrino de Ángeles Muñoz, de Camela, que representa la nueva generación de artistas que mantienen viva la tradición aportando frescura y renovando el género con su propia voz y estilo.

Aunque restaca música del pasado, este festival hace gala de un enfoque innovador, que incluso recurre a elementos icónicos populares en su cartel, como un surtidor de gasolina, una cinta casette de la época y un antiguo expositor con candado, como los que se estilaban en esos años, en el que lucen las portadas de los álbumes de los artistas que actuarán el 28 de agosto a partir de las 22 horas en el Recinto de Conciertos del Ferial.

