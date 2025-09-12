La economía de Almería avanza en su senda ascendente La exportaciones marcan la diferencia en una primera mitad de año en la que la construcción y el consumo despegan y el paro se mantiene a la baja

El Colegio Profesional de Economistas de Almería, en su informe 'La economía de Almería día a día' publicado este mes de septiembre, refleja números al alza en prácticamente todos los indicadores que tiene en cuenta a la hora de esbozar la situación de la provincia almeriense. Exportaciones e importaciones, turismo, empleo o precios centran el análisis que mensualmente ofrece este órgano colegial, pendiente constantemente de la variación de las cifras que marcan la evolución económica de un territorio que, con evidentes altibajos en los últimos años, sigue una senda ascendente en general.

Movimientos internacionales: agricultura, mercancías y pasajeros por mar y aire

El sector agrícola, en base a los datos de exportaciones, se mantiene como el principal motor económico de la provincia de Almería. En el primer semestre del presente año, las exportaciones hortofrutícolas alcanzaron un total acumulado de casi 2.540 millones de euros (1,6 millones de toneladas) frente a los 253 millones del sector de la piedra natural. En comparación con el año anterior, las ventas internacionales de frutas y hortalizas crecieron entre enero y junio de este 2025 cerca del 16,5%.

Por encima del 20% (22,8%) aumentó en el mismo periodo el transporte marítimo de mercancías, centrado en el Puerto de Almería, por el que transitaron 3.780 millones de toneladas en los seis primeros meses de este año. Es, además, la vía marítima la que más movimiento de personas acumula en la provincia, con una evolución al alza frente a unos datos aeroportuarios que no terminan de despegar un año más. Hasta final de junio (con la Operación Paso del Estrecho aún recién iniciada), las instalaciones portuarias de la capital registraron 463.000 viajeros, frente a los 455.000 que habían pasado hasta la misma fecha por el aeródromo de El Alquián.

Vivienda: la compraventa y la construcción, al alza

También refleja el análisis de los Economistas el estado de la compraventa de vivienda, una de las principales preocupaciones de la sociedad española en la actualidad y que en Almería es un sector en continuo crecimiento. Hasta junio de este año se han cerrado más de 9.100 compraventas de vivienda, un 36% más que un año atrás. En concreto, fue el mes de marzo cuando se alcanzó el dato más elevado, –al menos, desde enero de 2023– alcanzándose 2.700 ventas. De hecho, la evolución mensual en la provincia de Almería por encima de la media de Andalucía y España, en base a los datos recogidos por el órgano colegial almeriense.

En lo tocante al precio medio, el metro cuadrado en la provincia inició el segundo trimestre pasado un 7,3% por encima del valor fijado un año antes, situándose algo por encima de 1.300 euros. Teniendo en cuenta la elevada y creciente demanda, también se aprecia en la diferencia anual un notable crecimiento del 220%. El número de viviendas libres que se comenzaron a construir en esta primera mitad de año roza las 700 en la provincia.

Inversiones: más obra pública y menos sociedades mercantiles

En relación a los indicadores relacionados con la inversión, registra el informe del Colegio de Economistas más de 237 millones de euros en licitación de obra pública y casi 180 millones en licitaciones oficiales por parte del Ministerio de Fomento entre enero y junio de este año. Estos datos representan un incremento interanual del 103% y el 72%, respectivamente. También crecieron, por su parte, las sociedades mercantiles creadas en la provincia. En el primer semestre, ascendieron a 953, un 9,2% menos que en 2024.

Vehículos: cuatro veces más nuevos turismos que industriales

Por su parte, se matricularon más de 1.300 vehículos industriales (incluidos como indicador de inversión), un 11,2% más que el año anterior, aunque, como es habitual el grueso de las matriculaciones tuvo que ver con turismos. En los seis meses de referencia, se incrementaron un 23% las licencias expedidas en la provincia, superando los 4.700 nuevos utilitarios en las carreteras almerienses, testigos también de un crecimiento del 10% en el consumo tanto de gasolina como de gasóleo, siendo este último el que más volumen arrojó, con 240.000 toneladas frente a 40.000.

Electricidad: baja el consumo general aunque sube el doméstico

En lo tocante a consumo, también destaca en el documento mensual de los Economistas un descenso en el caso de la electricidad. Hasta junio se observa un 19% menos de consumo de energía eléctrica en la provincia, donde se registró un acumulado de 1.500 millones de megawatios por hora. No ocurre igual en los hogares, no obstante, ya que el mismo informe indica que el consumo doméstico eléctrico creció un 12,8% hasta superar los 532 millones.

Empleo: menos parados pese al bajón

Estas circunstancias se dan en una provincia donde el paro refleja un importante descenso cada nuevo mes mientras que, paralelamente, se cuenta con más afiliados en alta en la Seguridad Social. En este caso, los datos que este mes de septiembre ha publicado el Colegio de Economistas de Almería incluyen hasta agosto (los más recientes) y, en comparación con los mismos meses de 2024, reflejan cifras menores en el presente año. Los últimos datos, del mes pasado, hablan de 43.500 personas en paro en Almería frente a las casi 48.000 que había un año atrás mientas que el número de afiliados supera los 316.000, eso sí, tras caer en los meses de verano después de alcanzar su máximo en abril con más de 338.000 afiliados.

«Almería ha crecido»

La provincia almeriense, desde el punto de vista económico, mantiene una clara tendencia al crecimiento. «Que Almería ha crecido está fuera de toda duda», apunta desde el Colegio deEconomistas de Almería David Uclés, quien aventura, incluso, que la provincia está evolucionando económicamente «incluso un poco por encima de la media de España y Andalucía».

Se refiere a un análisis general, dado que hay ámbitos en los que Almería supera concreces la situación de la comunidad o el país, como es el caso de las exportaciones, mientras que, en otros campos, queda rezagada.

En lo tocante a los primeros seis meses de este año (en determinados indicadores existen datos hasta agosto en el informe mensual de los Economistas), destaca Uclés el significativo crecimiento que se está experimentando en sectores como la construcción, tanto desde la promoción pública como la privada. Algo que, para el impulso del empleo es indistinto.

También incide en campos como la creciente matriculación de vehículos industriales, la creación de nuevas mercantiles en la provincia o el hecho de que «la ocupación esté creciendo al mismo ritmo» que en el panorama nacional.

Acerca de qué ocurrirá durante el resto del año, el economista almeriense espera una tendencia similar al alza, con una confianza que active el consumo. No obstante, mantiene la vista en lo que ocurra con los aranceles impuestos por EE UU, motivo de incertidumbre.

