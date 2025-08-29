Un detenido y 10.000 litros de gasolina intervenidos en la lucha contra el petaqueo en Almería La Guardia Civil de Almería desarrolla las actuaciones en la capital, Níjar, Adra, Roquetas de Mar, San José y Cuevas del Almanzora

Nueva operación contra el 'petaqueo' en la provincia. La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre por su vinculación y colaboración con actividades delictivas así como ha intervenido cerca de 10.000 litros de combustible, una embarcación, tres vehículos y dos remolques utilizados para el apoyo logístico de las organizaciones.

Por tierra, mar y aire, los agentes del Instituto Armado han intensificado el patrullaje e inspección en zonas sensibles a estas actividades mediante las unidades del Servicio Marítimo, Fiscal y Fronteras así como Seguridad Ciudadana, Seprona y Servicio Aéreo y Drones.

Ampliar

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería continúan desarrollando una labor de sensibilización contra el fenómeno del 'petaqueo', en auge en los últimos años en el litoral almeriense, para actuar de forma coordinada, tanto a nivel público como privado, dado que, reconocen «la colaboración entre administraciones y organismos privadas dentro de la actuación preventiva son esenciales para cortar de raíz las capacidades de los criminales que delinquen en zonas de la provincia bajo el carácter de legalidad».

Las intervenciones, llevadas a cabo en la capital, Níjar, Adra, Roquetas de Mar, San José y Cuevas del Almanzora, han permitido la intervención de embarcaciones, combustible y material vinculado con el abastecimiento ilícito en alta mar. Entre las más significativas y en diferentes ámbitos y entornos con un resultado de una embarcación de 6 metros de eslora y un motor de 300 cv, dos tractores, dos remolques, una furgoneta, cerca de 400 garrafas y 10.000 litros de combustible.

Insisten desde el Instituto Armado que cualquier información relacionada con la vinculación a este tipo de actividades resulta de vital importancia y puede ser comunicada a través de los canales reservados que la Guardia Civil dispone, entre ellos, la aplicación móvil 'Alertcops' o el teléfono de emergencias 062.