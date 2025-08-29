Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un detenido y 10.000 litros de gasolina intervenidos en la lucha contra el petaqueo en Almería

La Guardia Civil de Almería desarrolla las actuaciones en la capital, Níjar, Adra, Roquetas de Mar, San José y Cuevas del Almanzora

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:03

Nueva operación contra el 'petaqueo' en la provincia. La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre por su vinculación y colaboración con actividades delictivas así como ha intervenido cerca de 10.000 litros de combustible, una embarcación, tres vehículos y dos remolques utilizados para el apoyo logístico de las organizaciones.

Por tierra, mar y aire, los agentes del Instituto Armado han intensificado el patrullaje e inspección en zonas sensibles a estas actividades mediante las unidades del Servicio Marítimo, Fiscal y Fronteras así como Seguridad Ciudadana, Seprona y Servicio Aéreo y Drones.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería continúan desarrollando una labor de sensibilización contra el fenómeno del 'petaqueo', en auge en los últimos años en el litoral almeriense, para actuar de forma coordinada, tanto a nivel público como privado, dado que, reconocen «la colaboración entre administraciones y organismos privadas dentro de la actuación preventiva son esenciales para cortar de raíz las capacidades de los criminales que delinquen en zonas de la provincia bajo el carácter de legalidad».

Las intervenciones, llevadas a cabo en la capital, Níjar, Adra, Roquetas de Mar, San José y Cuevas del Almanzora, han permitido la intervención de embarcaciones, combustible y material vinculado con el abastecimiento ilícito en alta mar. Entre las más significativas y en diferentes ámbitos y entornos con un resultado de una embarcación de 6 metros de eslora y un motor de 300 cv, dos tractores, dos remolques, una furgoneta, cerca de 400 garrafas y 10.000 litros de combustible.

Insisten desde el Instituto Armado que cualquier información relacionada con la vinculación a este tipo de actividades resulta de vital importancia y puede ser comunicada a través de los canales reservados que la Guardia Civil dispone, entre ellos, la aplicación móvil 'Alertcops' o el teléfono de emergencias 062.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Doce medios aéros combaten el incendio forestal en Lubrín con más de 50 desalojos
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre «ensangrentado» en una playa de Níjar
  3. 3 El Ejido destina 500.000 euros a la semana a pagar la deuda heredada
  4. 4 Desarticulado un grupo criminal internacional asentado en Almería acusado de robos y tráfico de drogas
  5. 5 «Está en coma inducido y en estado crítico»
  6. 6 Las chicas de oro de Almería se hacen virales en redes
  7. 7 Claveles como protesta por el estado de los servicios ferroviarios en Almería
  8. 8 Mercadona retoma su horario habitual en Almería a partir del 1 de septiembre
  9. 9 El camino senderista entre carrascas centenarias y misterios del siglo pasado
  10. 10 Los hombres son los más propensos a contraer las ITS

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un detenido y 10.000 litros de gasolina intervenidos en la lucha contra el petaqueo en Almería

Un detenido y 10.000 litros de gasolina intervenidos en la lucha contra el petaqueo en Almería