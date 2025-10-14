Cazan a tres jóvenes con un kilo de 'maría' tras una arriesgada persecución policial Un control rutinario entre Los Molinos y El Puche del GRIP de Policía Local acaba con los jóvenes arrestados, dos de ellos de Granada y Pinos Genil

Nerea Escámez Almería Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

Lo que comenzó como un control rutinario de seguridad terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución policial de varias horas por las calles de Almería, con tres personas detenidas. Todo ocurrió el pasado jueves, 9 de octubre, durante un operativo conjunto del Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) y agentes del turno ordinario de la Policía Local.

El dispositivo se instaló en la calle Zeus, a la altura de Labradores, y a media tarde un vehículo desobedeció las indicaciones de los agentes y se dio a la fuga. En su intento de escapar, el conductor embistió a uno de los policías, que sufrió un golpe en el brazo y tuvo que recibir asistencia médica para comprobar que no había sufrido daños mayores.

A partir de ese momento se inició una intensa persecución por distintas calles entre los barrios de Los Molinos y El Puche. El coche huido circuló a gran velocidad por la calle Zeus, poniendo en riesgo a conductores y peatones. Según fuentes policiales, el conductor realizó maniobras agresivas que pusieron en peligro al resto de peatones y vehículos. De hecho, fue en el cruce con la calle Rosa Chacel cuando varios viandantes tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados, mientras que los coches frenaron bruscamente para evitar colisiones.

El vehículo no redujo su velocidad y se adentró en el barrio de Los Molinos donde llegó a la calle de Los Colegios, una vía sin salida que no dejó escapatoria para ninguno de los pasajeros del coche fugado. Ahí, los tres ocupantes salieron del interior para emprender la huida a pie. Los policías locales continuaron presionando a los implicados siguiéndoles el ritmo. Durante la persecución detectaron cómo arrojaron una bolsa a una jardinera de la vía pública que más tarde recuperaron.

En esta zona de la capital almeriense dos de los individuos dejaron de oponer resistencia y los agentes del turno ordinario detuvieron a los varones. Fuentes oficiales confirman que el tercero continuó corriendo para evitar ser atrapado pero, finalmente, fue interceptado en la calle Grecia a la altura de la calle Líbano.

Los tres detenidos son jóvenes de 27, 21 y 19 años –uno es residente en la capital almeriense mientras que, los restantes, son de Granada y Pinos Genil– que ya han sido trasladados a las dependencias del Cuerpo Nacional de la Policía, quienes continúan con la investigación.