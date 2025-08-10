Una cadena humana alza la voz por Gaza en el paseo marítimo de Almería Decenas de personas acuden a la llamada de colectivos sociales y formaciones políticas almerienses a favor del pueblo palestino

Mirando al mar, en primera línea de costa, en el atardecer de este sábado se formó en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos de Almería una extensa cadena humana unida por los colores de Palestina. Miembros de colectivos sociales, representantes políticos o ciudadanos completamente anónimos se sumaron a la convocatoria lanzada por colectivos almerienses en defensa de los derechos de los ciudadanos palestinos, víctimas de un ataque sin precedentes por parte del Gobierno de Israel.

Pancartas con mensajes como 'No al genocidio. Solidaridad con Palestina' o 'Ni un muerto más en Gaza por hambre' se podían leer en manos de los participantes, que recorrieron parte del paseo para hacer llegar su proclamas a la multitud de bañistas que se concentran en la concurrida playa de la capital.

Entre los asistentes a la protesta se encontraba Abdallah Mhanna, almeriense de origen palestino y presidente del Círculo de Imanes de Almería, quien activamente lucha desde el inicio por el fin del ataque a Gaza, lugar donde él mismo nació y creció y donde se encuentra gran parte de sus familiares.

Las movilizaciones a favor del pueblo palestino se han sucedido en Almería desde el inicio del conflicto con mayor o menor afluencia y en diferentes puntos de la capital y de la provincia.

