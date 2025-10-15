Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Almería aprueba una declaración institucional en apoyo a la salud mental

Se suma a la iniciativa 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' y reafirma su compromiso con una atención pública, comunitaria y respetuosa con los derechos humanos

A. M.

Almería

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:07

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal Popular, convertida en institucional, en apoyo a la iniciativa de la Federación Salud Mental Andalucía con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental».

La declaración, suscrita por todos los grupos políticos con representación en el consistorio, pone el foco en la necesidad de visibilizar cómo las crisis y emergencias —desde desastres naturales hasta conflictos bélicos— afectan profundamente al bienestar psicológico de las personas. El texto reconoce que todas las personas somos vulnerables ante estas situaciones y que la salud mental debe ser una prioridad transversal en las políticas públicas.

Entre los compromisos adoptados por el Ayuntamiento destacan el apoyo y reconocimiento a las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; la promoción de acciones y estrategias que aborden la salud mental desde múltiples ámbitos: educación, empleo, digitalización, vivienda, cultura, medio ambiente, entre otros. El impulso de espacios de coordinación interinstitucional para garantizar una atención eficiente y humanizada. Además, la defensa del derecho a la vida independiente, al trabajo digno y a recibir apoyo profesional en el entorno comunitario.

La moción también recuerda el marco legal que ampara estas actuaciones, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley Andaluza de Salud y la Ley de Servicios Sociales, y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una atención comunitaria, inclusiva y basada en los derechos humanos.

Con esta declaración, el Ayuntamiento de Almería se suma al movimiento global por la salud mental, reafirmando su voluntad de trabajar por una sociedad más empática, justa y comprometida con el bienestar emocional de todos sus ciudadanos.

